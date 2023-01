Cássio Reis leva o pequeno Romeo para conhecer o mar pela primeira vez: "Muito especial!"

O ator Cássio Reis não conteve a emoção ao falar sobre a experiência de levar o filho caçula à praia

Na última segunda-feira, 23, Cássio Reis (45) dividiu um momento marcante que vivenciou ao lado do Pequeno Romeu, fruto de seu relacionamento com Fernanda Vasconcellos (38).

De férias, com a família na Bahia, o ator compartilhou nas redes sociais o momento em que o herdeiro, de apenas 06 meses de idade, conheceu o mar pela primeira vez.

Em sua conta no Instagram, Cássio publicou um lindo registro onde aparece segurando o filho no colo, enquanto mostrava o mar para ele. "Os encontros que a vida proporciona. Hoje Romeo, foi o dia que escolhemos pra você conhecer o mar. O sol brilhava pra te receber e abençoar no mar da Bahia. Esse encontro foi lugar muito especial pra gente", escreveu ele na legenda da publicação.

Encantados, os fãs do artista passaram a comentar o post: "Aproveitem família linda e abençoada, que o Romeo possa curtir muito sua experiência", escreveu um. "Família linda!!", falou outro. "Que lindos!", disse um terceiro.

Na últimas semanas, o ator Cássio Reis derreteu os seguidores das redes sociais ao publicar um clique antigo ao lado do filho mais velho, Noah (15).

Em sua conta no Instagram, o artista recordou um registro em que o herdeiro, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits (49), aparece todo sorridente, ainda criança. Ao publicar a imagem, Cássio se derreteu:"Num verão não tão distante…", disse o ator na legenda da publicação.