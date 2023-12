Caso Zilu Godói: filhos intervém e irmão de Zezé di Camargo toma atitude

Filhos intervém e irmão de Zezé di Camargo toma atitude; ele publicou vídeo de esclarecimento nas redes sociais neste sábado, 23

Irmão de Zezé di Camargo, o cantor Wellington Camargo explicou nas redes sociais porque deletou os vídeos que publicou contra a empresária Zilu Godói, sua ex-cunhada. Ele se explicou neste sábado (23).

"Apesar dos pesares, tudo que eu falei, eu não retiro. As maldades que ela fazia com o meu pai, com a minha mãe, comigo, com meu filho. O fato dela não se importar em ir no velório do pai dela. De não ter coragem de pagar nem transporte aéreo para o irmão que morreu. Nada eu retiro", enfatizou ele.

Segundo ele, os vídeos foram apagados apenas em consideração aos filhos da artista. " Eu só apaguei em consideração aos meus sobrinhos, a Wanessa, a Camilla e o Igor. Eles não merecem. A Camilla e o Igor chegaram a falar comigo. Não retiro nenhuma palavra das coisas que eu falei. Tudo que eu falei é verdade. Só tirei para não deixar meus sobrinhos magoados, numa situação difícil", completou.

Como foi a morte do irmão de Zilu Camargo?

Eliezer Godói morreu em 2012 após uma pneumonia. Ele foi enterrado em Goiânia, capital de Goiás. Na época, a empresária não se pronunciou sobre a morte. Quem emitiu um comunicado foi Camilla Camargo, filha de Zilu Camargo.

"Não é fácil perder um parente que amamos, ainda mais quando ele está com a gente todos os dias. Mas Deus conforta!! Que meu tio descanse em paz!", lamentou. Na época, ela fez questão de agradecer na rede social o apoio que tem recebido:"Obrigada mais uma vez pelo carinho de todos. Deus é maior, e só ele pra tirar essa dor na gente!".

Em uma nota enviada para a CARAS na ocasião, a assessoria do sertanejo revelou que a família estava muito abalada. "A família inteira está abaladíssima. Não tem o que dizer. Estão todos chocados", disse a equipe do cantor.