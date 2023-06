Casimiro Miguel relata perrengues para desembolsar fortuna no leilão de Neymar

Deu ruim? Casimiro Miguel revela dificuldades e drama familiar após arrematar itens por valor astronômico no leilão de Neymar Jr

O jornalista esportivo Casimiro Miguel revelou que passou por diversos perrengues durante o leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. Após arrematar alguns itens raros e conquistar até um jantar com a atriz Deborah Secco, o streamer revelou que enfrentou problemas com o banco e também com sua esposa, Anna Beatriz.

Em seu canal, Casimiro abriu o jogo sobre as dificuldades para efetuar o pagamento após dar o lance de R$ 825 mil pelo troféu de despedida do jogador de futebol Lionel Messi: “Veio o cara com a maquininha na hora. E eu falei pra ele: 'tu sabe que eu não vou pagar agora, né?”, o comunicador iniciou o relato em tom de brincadeira.

“[Aí, falei]: Tu quer que eu passe R$ 800 mil no pix, 1h da manhã, em outro estado, mano. Não vai dar’. [E ele] ‘não, pode tentar. É porque os outros conseguiram’. Eu falei: ‘Meu irmão, você não tá entendendo. Agora eu peguei, entendi o que tu tá falando: é que tu passou o cartão da filha do Silvio Santos, cara. O meu é um pouco diferente”, ele brincou.

O streamer ainda contou que enfrentou outro perrengue após passar o cartão: “Eu fiz uma m*rda aqui, fiz um negócio que eu não podia ter feito. Lá é outra parada, é outra visão’. Aí ele, ‘beleza’, passei o cartão e o que aconteceu? Bloqueou meu cartão”, Casimiro relembrou o momento inusitado.

Por fim, ele abriu o jogo sobre a reação de sua esposa, que não ficou nada contente ao ver que o marido também arrematou um date com Deborah: “Na hora, eu tava com tanta adrenalina na minha mente que eu nem me liguei que a Deborah Secco falou que tinha o jantar com ela”, o jornalista se justificou.

“Se eu tivesse ouvido, eu não dava o lance. Porque quando a Anna Beatriz descobriu essa p*rra, ela ficou p*ta comigo. [Ela falou] ‘jantar com a Deborah Secco, que p*rra é essa?’. Eu não sabia! Eu nem ouvi… Estresse total, absoluto”, Casimiro concluiu o relato e revelou que deu o lance para apoiar a instituição após receber a oportunidade de transmitir o leilão em seu canal.

Casimiro mostra troféu de 825 mil reais e conta como foi o leilão beneficente do Neymar pic.twitter.com/M1UzXAEXLP — Central do Caze (@centralcaze) June 26, 2023

Casimiro Miguel desembolsa fortuna para adquirir itens raros no leilão de Neymar Jr

Além de arrematar um prêmio da coleção pessoal de Lionel Messi, e um date com a atriz Deborah Secco, Casimiro Miguel também poderá fazer um agrado para sua esposa, Anna Beatriz, após o perrengue com a atriz. É que o jornalista também ganhou quatro diárias na suíte presidencial de um hotel de luxo no Rio de Janeiro em seu lance.