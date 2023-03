Casamento na UTI: Sabrina Sato e Duda Nagle não suportaram falta de sexo e tempo

Sabrina Sato e Duda Nagle enfrentaram muitos problemas durante o casamento; relembre

O anúncio do fim do noivado entre Sabrina Sato e Duda Nagle pegou os fãs de surpresa nesta terça-feira, 21. Isso porque embora os dois tenham enfrentado muitos problemas nos últimos anos, eles conseguiram superar as divergências.

Agora, os papais de Zoe Sato anunciaram que a união realmente chegou ao fim. Ao longo dos últimos seis anos, os dois revelaram muitos detalhes sobre o casamento.

"Não sinto mais vontade"

No final de 2021, Sabrina Sato chegou a dizer que perdeu a vontade de transar com o marido. “Principalmente na gravidez, não tinha isso de todos os dias, impossível pra mim. E a gente casou na gravidez, morou junto na gravidez. Tive neném e agora estamos em uma fase que estamos tentando nos entender, a gente senta e conversa, porque, de verdade, não sinto mais vontade de fazer todos os dias”, contou, na época.

"Cansada"

No ano seguinte, a apresentadora deu uma entrevista reveladora ao Fantástico em que contou que os dois procuraram uma terapeuta de casal para tentar salvar a união."Ela (a terapeuta) falou 'Sabrina, se você não reservar (um dia), não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis", afirmou.

"Casamento na UTI"

Em outra entrevista, dessa vez para o Conversa com Bial, ela disse que o jeito mais quieto do galã é bem diferente do seu. “Ele é um senhor de 100 anos. Me perguntei: 'O que eu faço, meu casamento está numa UTI'. Cheguei para a terapeuta falando de separação. Ela me acalmou e disse que para tudo tinha solução”, contou.

"Crise"

Sabrina Sato também reclamou publicamente quando o noivo não apareceu em seu aniversário - na época, em maio de 2022, o assunto ganhou as redes sociais. "No meu aniversário ele estava gravando. Ele não veio em nenhuma [festa]. Aí era a crise. Houve. Aquele filho da mãe não fez um post decente no meu aniversário. A pessoa tem que aprender. Eu tô com ele há seis anos, mãe da filha dele, esposa maravilhosa e faz um post desse no aniversário. Não tô certa?", afirmou ela.

“Escassez de tempo”

Durante sua participação no Manhã do Ronnie em fevereiro deste ano, Duda Nagle disse que a rotina era um problema. Para ele, os dois enfrentavam uma falta de tempo.

“As coisas são muito misturadas. Essa coisa do fenômeno e da pessoa. O nosso grande problema é a escassez de tempo, temos que contornar isso", disparou. Além disso, o Carnaval tornou as coisas ainda mais complexas, já que Sabrina está completamente focada e com a agenda lotada. "A gente não sabe o que é dia útil, artista não tem essa. Ainda mais agora que está chegando o Carnaval e a rotina dela está mais intensa", afirmou.