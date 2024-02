Casa da Barra: Quando estreia a nova temporada do reality de Carlinhos Maia

Após o sucesso em 2023, a Casa da Barra já tem data de estreia para nova temporada. Confira mais detalhes sobre o reality show de Carlinhos Maia

Sendo um grande sucesso no ano de 2023, a Casa da Barra está prestes a lançar mais uma temporada! O reality idealizado pelo influenciador Carlinhos Maia já tem data de estreia. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

A data de estreia da nova temporada será no dia 19 de fevereiro, logo após a semana de Carnaval. O reality show acontece tradicionalmente na casa do próprio Carlinhos, em Barra de São Miguel, no litoral de Alagoas.

O programa, transmitido via lives e stories do Instagram de Carlinhos Maia, já contou com inúmeros conflitos e o descobrimento de novos influenciadores na internet.

Entenda a dinâmica da Casa da Barra

Repleto de influenciadores, modelos e artistas, o reality Casa da Barra tem dominado as redes sociais nos últimos dias. Criado por Carlinhos Maia, o evento conta com diversas dinâmicas divertidas para promover o trabalho de algumas pessoas que trabalham com a internet, dando a elas a oportunidade de viralizar e ganhar notoriedade na web.

O encontro de influenciadores acontece na própria casa de Carlinhos Maia, em Barra de São Miguel, litoral de Alagoas. Durante a temporada, os participantes ficam confinados por uma semana no local e produzem conteúdos diários. Ao longo dos dias, o anfitrião promove dinâmicas entre esses influenciadores.

Ultrapassando a marca de 29 milhões de seguidores no Instagram, Carlinhos Maia divulga todo o conteúdo produzido por lá. A última temporada do reality show contou com 30 pessoas envolvidas, incluindo nomes conhecidos, como Fiuk e Gabi Martins.

Com bebidas, comida, música e shows todos os dias de artistas virais como Marina Sena e Pedro Sampaio, os participantes garantiram discussões e diversão para quem acompanha.

As lives de Carlinhos Maia superaram a marca de 1 milhão de pessoas assistindo e os Stories ficaram lotados de engajamento dos seguidores. Dando voz para novos influenciadores, o próprio criador do reality show também ganha mais notoriedade e cresce ainda mais o interesse dos internautas por seu perfil nas redes sociais.