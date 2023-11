O que é a Casa da Barra? Reality de Carlinhos Maia tem feito sucesso na web

Evento de Carlinhos Maia reúne famosos e quase anônimos para dinâmicas, festas e muita polêmica

Repleto de influenciadores, modelos e artistas, o reality Casa da Barra tem dominado as redes sociais nos últimos dias. Criado por Carlinhos Maia, o evento conta com diversas dinâmicas divertidas para promover o trabalho de algumas pessoas que trabalham com a internet.

O encontro de influenciadores acontece na própria casa de Carlinhos, em Barra de São Miguel, litoral de Alagoas. São mais de 30 pessoas envolvidas, lives com mais de 1 milhão de espectadores simultaneamente e diversos stories durante todo o dia.

Confinados por sete dias, os participantes, que foram escolhidos a dedo por Carlinhos Maia, acabam produzindo conteúdo quase que 24h por dia. Com bebidas, músicas e festinha liberada, o que não falta são confusões.

Entre alguns nomes da casa estão os ex-BBBs Fiuk, Flay, Gabi Martins e Pyong Lee. Ex-participantes de A Fazenda também ganharam espaço como Deolane Bezerra e Rico Melquiades. Além disso, artistas também são convidados para apresentações ao vivo como Marina Sena, Xand Avião, Mumuzinho, Valesca, Nattan e Mari Fernandez.

Apesar do grande número de famosos, quem brilha mesmo na Casa da Barra são os influenciadores "quase-anônimos". Caso chame atenção do público em meio às dinâmicas, muitos acabam conquistando milhares de seguidores e conseguindo fechar grandes contratos publicitários.

Leia também: Carlinhos Maia perde a linha ao receber críticas de Monique Evans: ‘Velha’

Nos últimos dias, por exemplo, o romance entre os influenciadores Caio e Luan tomou conta das redes sociais. Eles deram um beijo na frente dos colegas e confessaram que estavam gostando um do outro. Por medo de expor a sexualidade, eles precisaram de um empurrãozinho do público para falar abertamente do assunto.

CRÍTICAS ENTRE OS FAMOSOS

Mesmo com todo o sucesso do evento, Carlinhos Maia tem recebido críticas. Uma delas veio de Monique Evans, que se mostrou irritada ao ver vídeos do que estava acontecendo na Casa da Barra. Ela não gostou nada e criticou os famosos que estavam presentes. O cantor Fiuk, que chegou a trocar beijos com uma modelo, foi o alvo preferido da musa. Segundo ela, esse tipo de evento não combina com o "perfil" do filho de Fábio Jr.

"Tava aqui vendo o feed e vi esse negócio da Casa da Barra? O que é isso? É só p*taria. E o que o Fiuk tá fazendo lá? Se esfregando com uma mulher. Entendi nada. Gosto não. Podem falar mãe mim, mas eu não gosto não, igual a farofa da Gkay. Gosto não", declarou ela.

Na sequência, fãs avisaram que a nova edição da Farofa acontece agora em dezembro, algo que também irritou Monique Evans. "E eu achando que tinha acabado… a Gkay tá tão chique, tão linda e vai fazer farofa de novo. Tem certeza? Não combina mais com essa Gkay de agora", opinou ela.