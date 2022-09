Carolina Ferraz publica foto raríssima ao lado da mãe, Giscelda: ''Juntas pra comemorar a vida!''

Carolina Ferraz publicou uma foto raríssima que fez durante um momento descontraído que viveu com sua mãe, Giscelda

Nesta sexta-feira, 9, Carolina Ferraz (54) decidiu dividir com seus fãs um momento descontraído que viveu ao lado de sua mãe, Giscelda. A atriz publicou uma foto raríssima ao lado dela, onde elas aparecem sorridentes e super juntinhas.

Na imagem, elas ainda esbanjaram estilo ao usarem looks elegantes. Enquanto Carol apostou em uma camisa branca com detalhes de flores, acessórios e um óculos de sol com lentes roxas, enquanto sua mãe estava com um look preto, combinando com um lenço colorido.

Na legenda, a apresentadora do Domingo Espetacular se derreteu pelo momento: "Minha mãe e eu juntas pra comemorar a vida!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "A beleza está no DNA", escreveu outro. "Maravilhosas!", falou um terceiro.

Confira a foto raríssima que Carolina Ferraz fez ao lado da mãe, durante um momento descontraído:

Carolina Ferraz faz rara aparição com a filha mais velha, Valentina

No fim do mês de agosto, Carolina Ferraz fez outra aparição rara, desta vez com sua filha mais velha, Valentina, de 27 anos. As duas foram vistas juntas curtindo o lançamento do filme, O Debate, em um cinema de São Paulo.

