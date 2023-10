Carolina Dieckmann recorda novela com Domingos Montagner: "Um parceiraço"

A atriz Carolina Dieckmann postou um vídeo relembrando cenas de quando viveu par romântico com Domingos Montagner em 'Joia Rara'

Carolina Dieckmannaproveitou o dia de TBT para recordar um trabalho que fez ao lado do ator Domingos Montagner (1962 - 2016). eles interpretaram o casal Iolanda e Mundo na novela Joia Rara, da TV Globo.

Nesta quinta-feira, 26, a atriz postou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo com uma montagem de vários momentos românticos dos personagens, e falou sobre a saudade que sente do amigo, que morreu aos 54 anos.

"Pensa numa saudade… se trabalhos antigos já me deixam com saudade, imagina os amigos que fazemos e não podemos mais encontrar? Porque existe a saudade que a gente mata e existe a saudade que não dá pra matar. Domingos foi um parceiraço que virou amigo… e depois estrela que mora no céu", escreveu ela.

Os fãs adoraram a recordação. "Essa novela era um primor e esse casal a coisa mais linda", disse uma seguidora. "Até hoje não acredito", falou outra, se referindo a morte do ator. "Eu amava um casal", confessou uma fã.

Domingos morreu no dia 15 de setembro de 2016 após ficar preso em umas pedras enquanto mergulhava no Rio São Francisco. Na época, o ator estava gravando a novela Velho Chico, em que interpretava Santo, o protagonista.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Look divertido

Nesta última segunda-feira, 23, a atriz Carolina Dieckmann participou do podcast Desculpa Alguma Coisa, apresentado por Tati Bernardi. E para a ocasião, a famosa apostou em um look super divertido e descontraído que encantou seus seguidores.

Para o momento, a artista surgiu com tranças no cabelo e delineado rosa nos olhos, trazendo um ar jovial para seu visual. A musa também apostou em um lindo macacão jeans e saltos para compor o look. "Fui ali encontrar a @tatibernardi (musa podcaster mór) e saí sem tirar foto… Ainda bem que ela tirou!!! Lookinho super repetido porque sou dessas…", brincou. Veja o look!