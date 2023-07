Carolina Dieckmann homenageia ator Zé Celso: ''O homem vai, o Deuso permanece''

Multiartista Zé Celso faleceu na manhã desta quinta-feira, 6, e atriz Carolina Dieckmann lamenta morte do criador do Teatro Oficina

Na manhã desta quinta-feira, 06, faleceu o multiartista Zé Celso Martinez Corrêa. Nas redes sociais, a atriz Carolina Dieckmann, intérprete de Lumiar na novela Vai na Fé, comoveu os seguidores com uma homenagem especial.

O ator, diretor, dramaturgo e criador do Teatro Oficina em São Paulo tinha 86 anos e estava internado no Hospital das Clínicas na capital paulista após ter 60% do seu corpo queimado em incêndio que atingiu seu apartamento. Ele estava em estado grave e acabou não resistindo aos ferimentos.

Em seu perfil no Instagram, Dieckmann relembrou quando foi assistir à peça do artista, Bacantes, no Teatro Oficina, e declarou todo a admiração por Zé, que deixa um legado para a arte cênica do país. A loira revelou que foi influenciada pelo ator em seu projeto de música Karolkê.

"Ele não sabe; não soube, mas quando eu montei o Karolkê, totalmente influenciada pelo teatro-festa, que eu vi em bacantes, decidi que queria uma coroa de flores, por causa da que ele usava na peça", começou escrevendo.

"O Zé Celso influenciava tudo, inspirava muito, sem limites, infinito. Seguirá assim: produzindo maravilhas nas memórias de quem viu, e como eu, se modificou… mas pra além disso: chegará em forma de arte traduzida em tudo que será feito a partir de sua vivência única e teatral. O homem vai, o Deuso permanece. Evoé", finalizou a atriz.

Confira a homenagem de Carolina Dieckmann para Zé Celso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Teatro Oficina lamenta morte de Zé Celso

Na manhã desta quinta-feira, 6, o Teatro Oficina confirmou a morte do ator Zé Celso Martinez Corrêa aos 86 anos de idade. Ele não resistiu aos ferimentos em decorrência de um incêndio que atingiu o seu apartamento.

Nas redes sociais, a equipe do teatro fez uma homenagem comovente para ele. A equipe relembrou uma foto dele sorridente e escreveu um recado. “Tudo é tempo e contra-tempo! E o tempo é eterno. Eu sou uma forma vitoriosa do tempo'. Nossa fênix acaba de partir pra morada do sol. Amor de muito, amor de sempre", escreveram.