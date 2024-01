Carol Celico comove ao homenagear o pai falecido: "O melhor do mundo"

A influenciadora digital Carol Celico emocionou os seguidores das redes sociais ao relembrar os três anos da morte do pai

Carol Celico usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para prestar uma homenagem para seu pai, Celso Celico, que faleceu há três anos, após sofrer um infarto.

No Instagram, a influenciadora digital recordou um vídeo de quando era criança, e falou sobre a saudade que sente do pai. "10.1 é sempre um dia que me lembro especialmente da falta que você faz, nesses 3 anos sem você", começou ela.

E completou: "Você foi literalmente o melhor Pai do mundo, avô do Luca e da Bella, amigo de tantos que cruzaram seu caminho... Sei que o Rafael também vai conhecer muito de você através de tantas características em comum, dos seus valores deixados à nossa família e de tantas histórias lindas, engraçadas ou cheias de sabedoria para nos ensinar. Te amamos para sempre, Papi amado!", finalizou ela.

Vale lembrar que Carol está à espera do terceiro filho, que se chamará Rafael, fruto de seu casamento com o empresário Eduardo Scarpa. Além disso, ela também é mãe de Luca e Isabella, da relação com o ex-jogador de futebol Kaká.

Confira a publicação:

Chá revelação

A empresária Carol Celico vai ser mamãe pela terceira vez. Poucas horas após revelar publicamente a gravidez nas redes sociais, ela realizou o chá de bebê com a presença de amigos e familiares. A descoberta aconteceu durante o encontro de final de ano que ela realiza todos os anos.

Ela e o marido, o empresário Eduardo Scarpa, descobriram que vão ser pais de menino. "Rafael, nosso menino, já é tão amado, esperado e desejado. Que Deus te abençoe com saúde e que você venha com um propósito lindo de vida, trazendo também cura por onde passar, que é o significado do seu nome: Deus cura. Rafael é o nome favorito, unânime na nossa família. Foi muito fácil escolher, todos amamos o nome! Te amamos, Rafael", escreveu. Confira a publicação!