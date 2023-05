Carla Diaz se emociona ao encontrar elenco de 'Terra e Paixão': "Artistas que admiro muito"

A atriz Carla Diaz não segurou a emoção ao encontrar Susana Veira, Gloria Pires, Tony Ramos e Tatá Werneck nos bastidores do Domingão

Carla Diaz(32) dividiu com os seguidores das redes sociais um momento muito especial que viveu nos bastidores do Domingão com Huck, da TV Globo.

A atriz está participando do quadro Dança dos Famosos, e encontrou com Tony Ramos (74), Gloria Pires (59), Susana Veira (80) e Tatá Werneck (39) durante a gravação do programa.

Emocionada com o encontro, a ex-participante do BBB 21 fez questão de tietar os artistas, que estão no elenco da nova novela das nove, Terra e Paixão, que estreia nesta segunda-feira, 8, e contou como se sentiu ao ficar perto dos artistas que admira desde criança.

"Pense numa atriz está realizada! Quando que imaginaria isso? Minhas mãos formigaram quando vi quem estaria me assistindo nessa tarde de domingo! Que responsabilidade, hein Domingão?!", falou ela no começo da legenda.

Depois, Carla confessou que sonha em trabalhar com os artistas. "Artistas que admiro muito desde criança, ícones da dramaturgia, que sonho em trabalhar e me inspiro todos os dias! Obrigada pelo presente, Luciano Huck! Realmente, os #DiazNoDança tem se tornado cada vez mais inesquecíveis!", completou.

Confira as fotos de Carla Diaz com o elenco de 'Terra e Paixão':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Crise no relacionamento?

O noivo da atriz Carla Diaz, o deputado Felipe Becari (36) usou as redes sociais para abrir o jogo sobre os boatos de fim do relacionamento com a artista.

Na última quinta-feira, 04, o advogado decidiu se manifestar após boatos de que estaria vivendo uma crise na relação com a ex-BBB. Ele comentou em uma publicação no Instagram que falava sobre o assunto. "De onde vocês tiram isso? Gente… A internet está cada dia mais insana! 'Especulações'", escreveu Becari usando um emoji de riso.

