Noivo de Carla Diaz se manifesta após rumores de crise no relacionamento

Deputado Felipe Becari quebra o silêncio sobre os boatos de fim de seu noivado com a atriz Carla Diaz

O noivo da atriz Carla Diaz (32), o deputado Felipe Becari (36) usou as redes sociais para abrir o jogo sobre os boatos de fim do relacionamento com a artista.

Na quinta-feira, 04, o advogado e amante dos animais decidiu se manifestar após boatos de que estaria vivendo uma crise na relação com a ex-BBB. Ele comentou em uma publicação no Instagram que falava sobre o assunto.

“De onde vocês tiram isso? Gente… A internet está cada dia mais insana! ‘Especulações’”, escreveu Becari usando um emoji de riso.

Vale destacar que em fevereiro, Carla Diaz também comentou sobre rumores de término. “É muito engraçado, quando um relacionamento se torna público as pessoas se acham no direito de opinar e tá tudo certo, tudo bem, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, mas às vezes criam coisas que nunca existiram. Eu ligo o foda-se mesmo, eu tenho 30 anos de carreira, 30 de idade, vou me importar com o que o povo fala na internet?”, disparou.

Carla Diaz esclarece rumores sobre volta do câncer

Recentemente, Carla Diaz passou por um susto por conta de um problema de saúde. A notícia acabou gerando alguns rumores de que o câncer que ela enfrentou há alguns anos teria voltado. A loira quebrou o silêncio e fez um desabafo em seu Instagram para negar os boatos sobre a doença grave.

Carla explicou que sofreu uma inflamação nos órgãos digestivos, que não está relacionada ao câncer: “Começou a sair essa semana, coincidentemente que eu fiquei com gastroenterite e tudo mais, que ‘Carla Diaz abandona Dança dos Famosos por causa de doença ou câncer'. Queria dizer que isso não tem nada a ver com o agora", explicou.

A atriz ainda relembrou de quando foi diagnosticada com um tumor na tireoide em 2020: “Acredito que fizeram uma relação com o convite que recebi do Dança dos Famosos há anos, quando descobri o câncer. E aí, obviamente, tive que me cuidar e falar 'não' para o Dança dos Famosos", Carla relatou.