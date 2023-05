Poderosa, Carla Diaz aposta no carão ao posar com look all black: ''Muito elegante''

Atriz Carla Diaz surge com look poderoso em vídeo no Instagram e arranca elogios dos seguidores pela beleza e estilo

A atriz Carla Diaz (32), que está participando do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, encantou os seguidores na última segunda-feira, 01, nas redes sociais ao compartilhar uma produção impecável!

No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, a artista esbanjou elegância e estilo ao surgir com um look poderoso todo preto. Nas imagens, a ex-BBB aparece fazendo carão em diferentes poses exibindo o visual.

De óculos escuros, Carla apareceu usando uma legging, uma blusa de tricô de gola alta e mangas longas, uma bolsa da grife Prada e botas, arrancando elogios dos fãs.

"Um all black no meu próprio runway", escreveu Carla Diaz ao legendar a postagem, recebendo uma coleção de elogios dos fãs. "Amei!", elogiou Priscila Fantin. "Ela é muito elegante ela", "Muito linda", "Eita, como tá gostosa", "Gata demais", "Ela não anda, ela desfila", "Maravilhosa", "Essa mulher é um grande arraso", "Linda e elegante", "A postura de milhões da gata", disseram.

Confira o look all black de Carla Diaz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz esclarece rumores sobre volta do câncer

Recentemente, Carla Diaz passou por um susto por conta de um problema de saúde. A notícia acabou gerando alguns rumores de que o câncer que ela enfrentou há alguns anos teria voltado. A loira quebrou o silêncio e fez um desabafo para negar os boatos sobre a doença grave.

Carla explicou que sofreu uma inflamação nos órgãos digestivos, que não está relacionada ao câncer: “Começou a sair essa semana, coincidentemente que eu fiquei com gastroenterite e tudo mais, que ‘Carla Diaz abandona Dança dos Famosos por causa de doença ou câncer'. Queria dizer que isso não tem nada a ver com agora", explicou.

A atriz ainda relembrou de quando foi diagnosticada com um tumor na tireoide em 2020. “Acredito que fizeram uma relação com o convite que recebi do Dança dos Famosos há anos, quando descobri o câncer. E aí, obviamente, tive que me cuidar e falar 'não' para o Dança dos Famosos", relatou a atriz.