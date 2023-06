Carla Diaz encanta seguidores ao compartilhar fotos com o noivo: “Imagina os filhos”

A atriz Carla Diaz surgiu em novas fotos ao lado do noivo Felipe Beccari e o casal recebeu diversos elogios dos seguidores

Nesta segunda-feira, 12, o amor tomou conta das redes sociais com as celebrações do Dia dos Namorados. Quem comemorou a data em clima de romance foi o casal Felipe Beccari e Carla Diaz. A atriz e o deputado federal surgiram em diversas fotos compartilhadas nas redes sociais.

O casal surgiu em uma série de fotos mostrando diversos momentos do relacionamento. Entre passeios a dois e festivais de música, Carla e Felipe ainda relembraram a viagem para a Itália, onde ficaram noivos.

Em seu Instagram, Felipe se declarou à amada na legenda das dez fotos publicadas: “Se diria mais uma vez ‘sim’? Sempre. Se pudesse escolher os dias para te amar? Todos. Quanto uma legenda ou algumas fotos podem traduzir esse lindo sentimento? Absolutamente nada. Que continuemos nos amando, nos respeitando e tendo certeza diária que sim, amar e ser amado vale muito a pena. Feliz Dia dos (sempre) Namorados”.

Os seguidores de Felipe e Carla adoraram as fotos e rasgaram elogios ao casal nos comentários da postagem! “Só consigo imaginar a beleza dos filhos”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Que casal mais lindo. Agora sim, Carla Diaz, você escolheu o homem correto para te acompanhar para o resto da sua vida. Torcendo por vocês”.

“Que amor! Dois fofos e queridos, não poderiam ter escolhido pessoas melhores para vocês! Sejam mais felizes”, escreveu uma admiradora. E outra fã ainda comentou: “Abençoados para todo sempre! Lindos, amo vocês”.

O noivado e relacionamento do Carla e Felipe segue firme e forte. Porém, o casal passou por momentos tensos recentemente. Isso porque, uma denúncia anônima foi feita ao Ministério Público envolvendo o nome dos dois.

Além da denúncia, Carla ainda afirmou em suas redes sociais que vem recebido ameaças por conta do relacionamento com o colega de confinamento do BBB 21, Arthur Piccoli, que não foi para frente e desapontou alguns fãs que torciam pelo casal.

O casal ainda teve que negar rumores de término esse ano. “De onde vocês tiram isso? Gente… A internet está cada dia mais insana! ‘Especulações’”, comentou Felipe sobre os boatos.

Uma publicação compartilhada por Felipe Becari (@felipebecari)

Desabafo!

Carla Diaz está participando do quadro “Dança dos Famosos”, parte do programa “Domingão com Huck”. Nesta semana, a ex-BBB escapou da eliminação e fez um desabafo em suas redes sociais.

“Bastidores de mais um domingo desafiador… em todos os dias sinto que os desafios vão aumentando, os limites vão sendo ainda maiores e a vontade de fazer dar certo também só aumenta", comentou Carla.