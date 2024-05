Cantor Milionário passa por cirurgia para colocar marca-passo

Nesta sexta-feira (24), o cantor Milionário passou por uma cirurgia para colocar um marca-passo. O artista está internado desde o dia 20

O cantor Milionário, que fazia dupla com José Rico (1946 - 2015), precisou passar por uma cirurgia nesta sexta-feira, 24, para colocar um marca-passo definitivo fisiológico. Após realizar alguns exames, ele foi diagnosticado com arritmia cardíaca.

Segundo o boletim médico, "o procedimento ocorreu sem intercorrência". Além disso, o artista está bem, disposto, comunicativo, sem a presença de déficit motor ou sensitivo e se alimentando normalmente.

Milionário, que tem 84 anos, está internado desde a última segunda-feira, 20, no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O diagnóstico inicial era um quadro de AVC (Acidente Vascular Cerebral) Isquêmico.

Nesta última quinta-feira, 23, o cantor teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi para o quarto, e segundo os médicos, "ele prosseguirá com o tratamento e reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde".

Milionário, cujo nome é Romeu Januário de Matos, fez parte da dupla com o cantor José Rico, que morreu depois de uma parada cardíaca, em março de 2015. Um dos maiores sucesso deles é a música "Estrada da Vida", o maior sucesso da dupla. Ele também chegou a fazer dupla com o sertanejo Marciano, após a morte de João Mineiro.

Tony Ramos deixa o hospital após cirurgias

Após alguns dias de internação, o ator Tony Ramos, de 75 anos, recebeu alta médica nesta sexta-feira, 24, no Rio de Janeiro. Segundo informações do Hospital Samaritano, onde estava sob cuidados médicos, o artista deixou a instituição às 11h da manhã e foi para casa.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta hospitalar na manhã dessa sexta-feira (24/5)", diz o texto. Ontem, 23, a atualização sobre o estado de saúde de Tony Ramos indicou uma melhora significativa, com o ator realizando sessões de reabilitação com fisioterapia, caminhadas no quarto do hospital e conversando normalmente.