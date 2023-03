Cantor do Backstreet Boys, AJ McLean, se separa após 18 anos casado

Cantor AJ McLean se separa de sua mulher depois de 18 anos e anuncia através de comunicado

O cantor AJ McLean (45), da icônica boyband Backstreet Boys, anunciou que ele e sua mulher Rochelle DeAnna McLean (41) se separaram após 18 anos juntos. De acordo com o artista, falando para o site TMZ em um comunicado oficial, a separação ainda não se trata de um divórcio e está encarando como uma pausa, para talvez tentar uma volta mais para a frente.

“O casamento é difícil, mas vale a pena. Decidimos mutuamente nos separar temporariamente para trabalhar em nós mesmos e em nosso casamento com a esperança de construir um futuro mais forte”, revelou o ex-casal, que se casou em 2011, depois de seis anos de namoro, em uma festa com a presença de todos os Backstreet Boys.

“O plano é voltarmos e continuar a nutrir nosso amor um pelo outro e por nossa família. Pedimos respeito e privacidade neste momento. A separação já é difícil o suficiente sem comentários, por favor, seja gentil e lembre-se de que há crianças envolvidas”, reforçaram os papais de Ava (10) e Lyric (6).

Mansão de Bruna Marquezine foi vendida por 15 milhões para sertanejo; saiba quem

A atriz Bruna Marquezine (27) vendeu sua casa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Avaliada em R$ 15 milhões, a casa bastante luxuosa de Bruna Marquezine foi comprada pelo cantor sertanejo Michel Teló. O artista morava no Rio desde de 2020, mas em um imóvel improvisado.

Depois de um tempinho vivendo na cidade maravilhosa, Teló decidiu ter uma residência fixa. De acordo com as informações do colunista Lucas Pasin, do Splash, a mansão em questão possui 3 andares, quatro suítes, uma sala de 140m², cinema privativo, piscina aquecida, academia e adega, além de um incrível terraço com vista para toda a Barra da Tijuca.