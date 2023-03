Mansão de Bruna Marquezine foi vendida por 15 milhões para sertanejo; saiba quem

Casa luxuosa de Bruna Marquezine foi comprada em 2022 por sertanejo famoso por R$ 15 milhões

Depois de deixar o Brasil para iniciar as gravações do filme Besouro Azul, a atriz Bruna Marquezine (27) vendeu sua casa, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O responsável por adquirir o imóvel em 2022, foi um sertanejo.

Avaliada em R$ 15 milhões, a casa luxuosa de Bruna Marquezine foi comprada por Michel Teló. O artista morava no Rio desde de 2020, mas em um imóvel provisório. Depois de um tempinho vivendo na cidade, Teló decidiu ter uma residência fixa.

Conforme informações do colunista Lucas Pasin, do Splash, a mansão em questão possui 3 andares, quatro suítes, uma sala de 140m², cinema privativo, piscina aquecida, academia e adega, além de um incrível terraço com vista para toda a Barra da Tijuca.

E não para por aí, o imóvel, que conta com 890 m² e foi projetado pela design Duda Porto, ainda tem uma área reservada para camarim, boate exclusiva e quarto para funcionários. Outro detalhe luxuoso da mansão, é que ela possui um elevador para facilitar a locomoção do morador. As janelas e portas têm proteção acústica, para preservar ainda mais o conforto.

Na época, Thais Fersoza usou o Instagram para alguns registros após a mudança da família. Ela postou um vídeo falando como os filhos Melinda e Teodoro ainda estão se adaptando ao novo espaço.

"Primeira noite na casa nova foi muito especial. Muitas coisas divertidas aconteceram com as crianças, tipo 'onde é o banheiro?', 'onde é o seu quarto?', aquelas coisas. Mas muito gostoso, gente. Que delícia! Deu certo, já tomamos o nosso primeiro café da manhã na casa nova", contou a atriz, que recebeu durante o dia a visita de Teo Teló, irmão do sertanejo, e da mulher, a influencer Gabi Luthai.

A casa da Bruna Marquezine grita BOM GOSTO pic.twitter.com/zq7SiKo8CH — rodrigo (@cocilinho) July 6, 2020

a área externa da casa da marquezine é tudo pic.twitter.com/NDk2VnanWu — thay (@thaycoments) July 6, 2020