Cantor Conrado se declara para a namorada e agradece apoio durante internação

28/07/2022

Conrado (33), dupla com Aleksandro (1987 - 2022), usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 28, para fazer uma declaração para sua namorada, Anna Moraes.

O cantor compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado da amada e agradeceu todo o apoio que recebeu dela durante os 46 dias que ficou hospitalizado na UTI após sofrer um acidente de ônibus no começo de maio.

"Hoje quero agradecer você minha linda! Foram 46 dias hospitalizados, 4 deles desacordado e você tava lá firme e forte. Por cada oração feita, por cada energia que me passava durante as visitas da UTI, por cada força que me dava nas noites em claro na enfermaria eu te agradeço", começou ele.

E completou: "Deus sabe de todas as coisas e é fiel o tempo todo, e ele caprichou quando colocou você na minha vida e estar ao meu lado ao passar pelas alegrias, tristezas, superações, dificuldades juntos! Enfim, obrigado por tudo e peço que Deus e Nossa Senhora a abençoe muito e te proteja de todo mal. Amém. Te amo @annamoraes.s", declarou o artista.

Após receber alta hospitalar, Conrado deu uma entrevista ao Fantástico, da Globo, e contou que soube da morte do amigo, Aleksandro, quando ainda estava no local do acidente, antes de ser resgatado. "A minha mãe estava do lado e eu falei para ela assim: 'mas que pena, eu perdi o Aleksandro'. Ela falou: 'mas como você sabe?'. Eu falei: 'na hora do acidente eu estava consciente e eu escutei'", relembrou ele, que em seguida deu detalhes do acidente.

