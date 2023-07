Companheiro de competição lamenta acidente de Wilson Cabral e pede doações para a família

Acidente de Wilson Cabral é comentado por campeão do 'Masterchef Profissionais', que pede ajuda para a família do falecido

O ex-semifinalista do Materchef Profissionais, de 2022, Wilson Cabral morreu nesta sexta-feira, 21, após não resistir a um acidente de carro que havia acontecido há uma semana. Na rede social, o campeão da edição do programa que o cozinheiro participou, Diego Sacilotto, pronunciou-se sobre o ocorrido e se mostrou indignado com a situação.

Segundo o vencedor do reality show culinário, o colega foi vítima de um acidente de carro, ocasionado por um motorista embriagado. "Mais uma vez um motorista embriagado destrói uma família e tira a vida de uma pessoa tão querida", lamentou ele.

"O Wilson deixou a esposa, Simone, e o filho, Arthur, recém-mudados do Rio de Janeiro pra acompanhar nessa empreitada em Sorocaba (São Paulo), pra quem não sabe, o Arthur sofre de autismo e necessita de cuidados extremos da mãe, o que impossibilita que ela trabalhe fora de casa, por isso, venho pedir a vocês ajuda financeira, nesse momento tão difícil para essa família", falou ele sobre a esposa e o filho do colega.

Em abril deste ano, o cozinheiro já havia sido internado depois de ter sido picado por uma aranha marrom. Na ocasião, ele contou para a Band.com.br como estava. “Virou uma infecção e minha perna ficou ruim. Tomei remédio, mas o veneno espalhou. Na semana passada, eu não estava mais conseguindo andar e tive de ser internado. O médico viu que precisava operar para tirar o tecido morto e a infecção”, disse.

Após passar pelo reality comandado por Ana Paula Padrão, Wilson Cabral abriu um restaurante com outro participante do programa, Hichel, da mesma edução que integrou em 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wilson Nunes Cabral Neto (@wilsonnunescabraljr)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wilson Nunes Cabral Neto (@wilsonnunescabraljr)

Esposa de Wilson Cabral se pronuncia

"É com pesar que venho aqui comunicar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com sua comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante esses 11 anos", escreveu.

"Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho pro filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens de apoio de vocês. Que deus abençoe a todos", agradeceu ela.

Em seguida, esposa de Wilson Cabral revelou que ainda não falou para o filho o que aconteceu com o pai dele. "Pessoal, não consigo responder a todos. Primeiro tenho que colocar meu filho para dormir, ele não imagina o que aconteceu hoje. Assim que puder irei responder, prometo", finalizou.