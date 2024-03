Campeã de A Fazenda, Jaquelline promove ação solidária na Ilha de Marajó

Campeã de A Fazenda 15, Jaquelline distribuiu cestas básicas para as comunidades carentes da Ilha de Marajó, no Pará. "Gratificante"

Campeã da última edição de A Fazenda, Jaquelline Grohalski embarcou para uma ação solidária na Ilha de Marajó, no Pará. A influenciadora distribuiu cestas básicas e chocolates para as comunidades carentes e compartilhou detalhes em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira, 13.

“Estou emocionada em poder ajudar as pessoas que mais precisam e fazer a diferença em suas vidas. Já era um desejo que eu tinha e hoje estou conseguindo realizar”, disse ela. “Pegamos chuva, sol, foi uma tarde muito, muito gratificante, muito abençoada. Eu, que sou filha dessa terra do Norte, estou muito feliz, grata por Deus estar me trazendo até aqui”, completou.

A influenciadora ainda compartilhou com os seguidores que muitos moradores da região sobrevivem da pesca e do artesanato. "São pessoas muito simples, que muitas vezes nem tem recursos para chegar até a cidade", relatou. "Muitas vezes, algumas pessoas têm receio de receber a gente por medo, porque geralmente eles estão trabalhando durante o dia.", compartilhou Jaquelline.

"Eu já sabia das riquezas do Norte, mas eu acho que estou trazendo um pouco da palavra de Deus por meio do [Pastor] Gustavo. Trazer as cestas básicas, que é o mínimo, para essas pessoas aqui e conhecer um pouco mais sobre a história de cada uma delas”, iniciou ela nos Stories do Instagram. “Me emocionei com muita coisa aqui hoje, porque tem muitas famílias carentes e muitas pessoas que às vezes não têm nem o que comer“, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jaquelline (@jaquelline)

Jaquelline anuncia fim do namoro com Lucas Souza: 'Ainda é amor'

A influenciadora Jaquelline Grohalski usou as redes sociais no último domingo, 10, para compartilhar uma notícia com os seguidores envolvendo sua vida pessoal. Por meio de seu perfil no X, antigo Twitter, a campeã de A Fazenda 15, da Record TV, informou que seu namoro com o ex-militar Lucas Souza chegou ao fim.

Os dois iniciaram o romance em 2023, ainda dentro do confinamento do reality rural. Bastante chateada, Jaquelline contou aos fãs que está com o coração partido, mas que ambos precisam de um tempo sozinhos.

"Oi meus Jallus. Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era. Esse sentimento com os dias virou amor e ainda é amor. Só que nem todo amor basta pra vivermos ele de verdade", iniciou ela em sua rede social.

"É com esse amor em pedaços e os olhos cheios de lágrimas que venho dizer a vcs que eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados. Talvez precisamos desse tempo pra nos entendermos melhor. Amo vocês", completou Jaquelline Grohalski.