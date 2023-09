Camilla de Lucas é alvo de rumores de gravidez ao postar foto na praia e rebate: 'Barriga normal'

Camilla de Lucas foi às redes sociais para falar sobre os comentários que recebeu após postar foto de biquíni

Camilla de Lucas compartilhou um série de fotos curtindo o fim de semana na praia, mas os elogios deram lugar as especulações de uma possível gravidez. Sem papas na língua, a vice campeã do "BBB 21" rebateu os comentários que recebeu no Instagram.

Segundo Camilla, ela não tem lipo LAD ou HD, procedimento que realça os contornos musculares e define o corpo, deixando com aparência de "tanquinho". A técnica faz muito sucesso entre os famosos.

"Postei uma foto hoje na praia e tem gente comentando, vindo no meu direct falar que estou grávida. Gente, eu não estou grávida. Quando eu estiver, vou falar. A questão é que não tenho lipo LAD e nem lipo HD, essas coisas que vocês estão acostumados a ver hoje em dia na internet. Estou com uma barriga normal, não ligo para ter uma barriga definida", assegurou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camilla de Lucas (@camilladelucas)

Camilla de Lucas não se sente bem estando muito magra

Camilla de Lucas falou também que ganhou 9 kg e contou que se sente melhor com o atual físico do que quando estava mais magra, por isso, quis ganhar peso. A influenciadora relatou que as pernas e o rosto estavam finos há alguns meses atrás, e que os ossos dos ombros ficavam bem aparentes.

Camilla, no entanto, fica preocupada com esse tipo de atitude das pessoas na internet, que acreditam que um corpo natural não é o normal e, sim, o modificado por cirurgias plásticas.

"Saiam da internet e vai ver os corpos reais nas ruas. É realmente preocupante, acho que a causa disso tudo é da internet e das pessoas que realmente induzem as pessoas a acharem que o corpo normal é o corpo com lipo HD. O corpo normal é o que você tem e está feliz, isso que importa", declarou.