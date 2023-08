Camila Queiroz rouba a cena ao desfilar em aeroporto no Rio de Janeiro

Intérprete de ‘Marê’ em ‘Amor Perfeito’, Camila Queiroz dá show de simpatia e beleza ao desembarcar em aeroporto no Rio de Janeiro

Discreta em sua vida pessoal, a atriz e modelo Camila Queiroz brilhou em uma rara aparição em público ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 7. Nas telinhas da Globo como ‘Marê’ na novela das seis, ‘Amor Perfeito’, a morena esbanjou beleza natural nos flagras.

Entre os cliques, Camila, que estreou na televisão como a marcante ‘Angel’ em ‘Verdades Secretas’, mostrou que não abandonou a postura de modelo e deu um show de elegância ao desfilar pelos corredores do aeroporto com um look discreto, vestindo calça jeans, jaqueta de couro, óculos escuros, salto alto e bolsa de grife.

Mas além da beleza de tirar o fôlego, a esposa do ator Klebber Toledo roubou a cena com outro detalhe em sua personalidade: a simpatia. O sorriso cativante de Camila ao interagir com fãs e paparazzi provou que seu sucesso não é apenas fruto de seu talento nas telas, mas também resultado de seu carisma e alegria!

Camila Queiroz desembarca em aeroporto no Rio de Janeiro - Foto: Rogério Fidalgo/ AgNews

Vale lembrar que a artista, que acabou de completar 30 anos, tem uma carreira marcada por sucessos! Desde sua estreia nas telinhas, Camila tem conquistado cada vez mais espaço e colecionado admiradores por trabalhos como as novelas ‘Pega Pega’, ‘Êta Mundo Bom’ e recentemente, a série da Netflix ‘De volta aos 15’.

Klebber Toledo se declara no aniversário de Camila Queiroz:

No final de junho, o ator Klebber Toledo usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem à esposa, a atriz e modelo Camila Queiroz, que completou 30 anos de vida. Em seu Instagram, o artista compartilhou alguns cliques em que aparece ao lado da amada durante as gravações da novela Êta Mundo Bom!, na época em que se conheceram. Confira a publicação!