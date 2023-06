Camila Queiroz deixa web confusa em parabéns para Klebber Toledo

Atriz Camila Queiroz celebra aniversário de Klebber Toledo e deixa internautas intrigados com detalhe

Nesta quarta-feira, 14, a atriz Camila Queiroz usou suas redes sociais para comemorar o aniversário de seu marido, o também ator Klebber Toledo. Completando 37 anos de idade, o parabéns da famosa acabou deixando alguns internautas confusos por conta de um detalhe bem específico.

O que aconteceu foi que, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, Camila escreveu algo inusitado. “Amor da minha vida, cara mais incrível que eu conheço, coração maior do mundo, a pessoa que mais se dedica ao próximo e ao mundo, que trabalha duro pelo o que acredita e faz acontecer. Meu melhor parceiro de trabalho, o pai mais amoroso das nossas meninas e o marido mais dedicado e apaixonado que existe. Que sorte a minha. Celebro sua vida e seus sonhos, e estarei sempre aqui para te ajudar a realizá-los. Feliz aniversário, mor! Já disse o quanto te amo, hoje?”, escreveu a atriz.

Mas como assim pai? Foi o que os internautas se questionaram. “Peraí, vocês têm filhos?”, indagou uma usuária. Mas, Camila fez questão de responder a internauta, explicando que eles possuem quatro. Porém, são cachorrinhos e gatinhos.

Camila Queiroz relembra época de modelo: "Nem um copo d'água"

Camila Queiroz falou sobre a desvalorização que as modelos vivem, principalmente quanto estão começando na carreira. A atriz contou que não sente falta da exploração da profissão. Ao jornalista Lucas Pasin, do Splash, ela afirmou: "Eu não sinto saudade da humilhação que as modelos vivem, porque muitas vezes você vai fazer um trabalho e não te oferecem nem um copo da água".

"Eu amo ter sido modelo antes de ser atriz. Isso quer dizer que eu possa ter sofrido bullying, sofrido algum tipo de preconceito, mas eu não me importo. Eu não me apego a isso. Tenho muito orgulho de ter sido modelo", disse ela. "Está cada vez mais perdendo espaço [a profissão]. Na minha época como modelo, a gente já estava perdendo muito espaço e, hoje, elas competem com a gente [atrizes] e influencers. Então, é uma carreira que cada vez mais as meninas estão buscando outras alternativas", disse sobre as tendências no mercado da moda.