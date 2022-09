Camila Coutinho se torna a primeira influenciadora brasileira a assinar o Pacto Global da ONU:

Camila Coutinho se torna a primeira influencer brasileira a assinar o Pacto Global da ONU e ao se apresentar na sede das Nações Unidas

Camila Coutinho e Nelize Dezzen estão em NY para participar de eventos durante a semana da Assembleia Geral das Nações Unidas e também para assinar o acordo que a torna signatária do Pacto Global da ONU. Tornar-se signatária desse Pacto significa comprometer-se publicamente com a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, representado através de 17 ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Trata-se de um acordo para o programa Liderança com ImPacto, que a torna a principal influenciadora e porta-voz de seu ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) dentro do Pacto Global. Dentre os 17, a empresa de Camila Coutinho, Garotas Estúpidas, assina carta de compromisso por quatro delas: Consumo e Produção Responsáveis, Saúde e Bem-Estar, Parcerias e Meios de Implementação e Igualdade de Gênero.

Com isso, a CEO do grupo GE se torna a primeira influencer brasileira a firmar um compromisso com o Pacto Global da ONU, prevendo um relacionamento ainda mais transparente e saudável com seus colaboradores.

O evento contou ainda com os palestrantes: o apresentador e filantropo Luciano Huck e Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora.

Sobre Camila Coutinho:

Camila Coutinho criou o Garotas Estúpidas, primeiro blog de moda brasileiro, em 2006. De lá pra cá, a recifense virou referência no mercado nacional e internacional: em 2015 integrou a seleção “30 under 30” da Forbes Brasil e em 2017 entrou para a seleta lista BoF500 do site britânico Business of Fashion, que elege as personalidades que estão fazendo a diferença no mundo da moda; no ano seguinte lançou seu primeiro livro, “Estúpida, Eu?”, pela editora Intrínseca

Sobre o Pacto Global:

O Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações aos Dez Princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. É hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil participantes, entre empresas e organizações, distribuídos em 70 redes locais, que abrangem 160 países.

