Príncipe Harry e Meghan Markle fazem rara aparição pública em evento da ONU em NY

Príncipe Harry e Meghan Markle apareceram juntos em celebração na ONU nesta segunda-feira, 18

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 13h14

O príncipe Harry (37) e a esposa, Meghan Markle (40), fizeram uma rara aparição juntos nesta segunda-feira, 18. Desde que deixaram os compromissos oficiais da realeza britânica em 2020, os dois têm uma vida discreta nos Estados Unidos. Porém, eles abriram uma exceção para participar de um evento da Organização das Nações Unidas – a ONU – em Nova York nesta segunda-feira, 18.

Harry e Meghan participaram das celebrações do Dia de Nelson Mandela e ele fez um discurso especial. Os dois foram vistos de mãos dadas no evento e ela esbanjou elegância ao surgir com um look todo preto.

Saiba o que Harry falou em seu discurso na ONU:

Em seu discurso, o príncipe disse: “Aqueles de nós que não tivemos a sorte de conhecer Mandela passaram a entender o homem através do seu legado, as caras que ele escreveu sozinho em sua cela na prisão, os discursos que ele fez ao seu povo e aquelas camisas incríveis que ele usava”. Então, Harry lembrou de uma foto de sua mãe, a princesa Diana (1961 - 1997), com Nelson Mandela (1918-2013). “Quando olhei pela primeira vez para a foto, imediatamente me saltou à vista a alegria no rosto da minha mãe. O puro deleite de estar em comunhão com uma outra alma tão comprometida em servir a humanidade”, declarou.

Além disso, Harry falou do seu amor pela África. “Durante a maior parte da minha vida, foi miha tábua de salvação, um lugar onde encontrei paz e cura repetidas vezes. É onde me senti mais próximo de minha mãe e procurei consolo depois que ela morreu, e onde eu sabia que havia encontrado uma alma gêmea em minha esposa”, disse ele, relembrando uma viagem com a esposa há alguns anos.

Vale lembrar que, no mês passado, Harry e Meghan estiveram na Inglaterra para a celebração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. Durante a viagem, eles também celebraram o primeiro aniversário da filha caçula, Lilibet Diana, com a família. Os dois também são pais de Archie (3).

Fotos do príncipe Harry com a esposa, Meghan Markle, em Nova York: