Caco Ciocler sobre ser artista e ter fama: 'É o preço que pagamos'

Ator Caco Ciocler fez reflexão sobre descoberta artística e os desafios da profissão

O ator Caco Ciocler (52) confessou que apenas depois de muitos anos de carreira conseguiu entender o real significado de ser artistas. O depoimento do famoso aconteceu durante participação no podcast Ser Artista, no Youtube.

Em um bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, Caco abriu o coração e afirmou que a maturidade foi importante na percepção dos detalhes de sua profissão, a qual ele acredita ser parte de sua missão na terra.

“Aos 50 anos, 52 anos, eu descobri o que é ser ator. Esse discernimento realmente só vem com a idade. A profissão do ator é uma missão. Então de fato você só aprende com a experiência. Quanto mais experiência você tem, melhor ator você será", disse.

O ator, que já estrelou grandes sucessos da TV Globo como Chocolate com Pimenta e Caminho das Índias , ainda refletiu sobre o preço da fama e apontou que a alta visibilidade na mídia acaba trazendo dificuldades a vida do ator: "Quando isso acontece não conseguimos mais observar. É o preço que pagamos por sermos famosos".

Ele completa explicando que o ser observador faz parte do trabalho do artista, para retratar em cena as mais diversas realidades. “Eu acho difícil ser artista. Artista é aquele que observa o mundo instintivamente, que procura ter uma leitura, uma necessidade quase vital de mostrar para os outros uma leitura impensada daquilo que ele está vendo".

"Mas isso não é sempre. Então, às vezes, eu estou artista e às vezes não estou artista. Às vezes estou dando forma ou conta de personagens que me deram. Às vezes eu estou fazendo cultura e não Arte. Arte fura inaugura. Posso não estar sendo artista e atuando", finaliza.

O episódio completo do videocast sairá no canal SerArtistaPodcast, no YouTube, nesta quarta-feira, a partir das 20h. Além disso, os interessados também podem encontrar em todas as plataformas digitais.