Cacau Protásio aconselha Jojo Todynho e Lucas Souza: "Não tenham medo de se perdoar"

Cacau Protásio deixou um conselho para Jojo Todynho e Lucas Souza, que expuseram nas redes sociais que o casamento está em crise

Cacau Protásio(47) usou as redes sociais neste domingo, 9, para mandar um recado para Jojo Todynho (25) e Lucas Souza, após o casal enfrentar uma grande crise no casamento e até chegar a anunciar o fim da relação.

No Instagram, a atriz postou uma foto da cantora e do militar juntos e deixou um conselho sobre a vida a dois, ressaltando que os casamentos não são perfeitos. Além disso, a humorista demonstrou todo seu apoio nesse momento conturbado que eles estão enfrentando.

"@lucassouza_ofl e @jojotodynho! Vocês vão errar vão acertar, casamento é assim, vocês tem minha oração, minha torcida, não tenham medo de se perdoar, não tenham medo de dizer que se amam, o amor de vocês é lindo, se precisar eu estou aqui", afirmou ela.

"Meu casamento também não é perfeito, hoje mesmo eu já me separei e voltei, tudo agora de manhã, rsrsrsrsrs…, é assim, somos muito mais felizes juntos. Vocês são muito novos ainda, procure nesse momento pessoas que vão colocar água na fervura. Tia cacau está aqui. Não sou dona da razão, eu só torço pelo AMOR! Vou emprestar minha música pra vocês! Viva o amor", acrescentou.

Cacau completou a homenagem afirmando que vai orar por Jojo e Lucas. "Toda vez que vocês brigarem olhem pra essa foto. Gente não vamos ficar falando com eles vamos orar e torcer, agora não importa quem errou, e sim o que vai ser. O erro é dos dois 50% de cada um. #jojoelucas", finalizou.

Nos comentários, Jojo agradeceu o apoio da amiga. "Obrigada por tudo. Amo você", escreveu a cantora, que mais cedo deixou claro que o seu casamento não chegou ao fim. "[...] Meu marido não vai embora não, meu casamento não acabou porque foi deus que me deu, eu já falei que não me separo, eu fico viúva, eu não casei pra se separaram pra você que ta fazendo festa nem se dê o trabalho de apagar a vela tá bom, brigada, pra você que achou que ia colocar água no meu balde não vai."

Confira a publicação de Cacau Protásio para Jojo Todynho e Lucas Souza:

