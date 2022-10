Após término repentino, Jojo Todynho reaparece e dispara: ''Casamento não acabou''

Em novos vídeos, Jojo Todynho declarou que seu casamento continua e explicou o que aconteceu

Após um dia do anúncio do término de seu casamento, Jojo Todynho reapareceu na rede social neste domingo, 09, declarando que o relacionamento não acabou. Em uma série de Stories, a famosa comentou que voltou com Lucas Souza e explicou o que aconteceu.

"Bom dia, olha, quem apostou bolão, quem jogou na quina, desculpa, amor, esse prêmio vocês não vão levar sabe porque? Porque ali quem me deu foi deus e ninguém toma. É processo, to passando processo, porque tem hora que eu acho que sou a mulher maravilha e as coisas não funcionam dessa forma, a gente também tem que entender o outro lado eu entendo, não to defendendo não, ele também tá errado e eu tô errada em muitas coisas que fiz", contou que também tem culpa nas questões de sua relação com o militar.

A funkeira então continuou explicando que resolveu reatar com o amado. "No meu barco tem deus e ele só afunda se eu for tola, minha mãe acabou de me ligar, vocês sabem que minha mãe é missionária e ela falou uma coisa que é muito forte e é mais pura verdade, o diabo vem pra matar, roubar, destruir e aqui ele não destrói nada, porque fui apresentada a deus eu fui desejada a vim a esse mundo e pra você que gosta que não gosta de mim eu vou falar uma coisa pra você: eu sou marcada pelo espírito santo quem tá no controle da minha vida é deus", falou que sua mãe lhe ligou para falar sobre a situação.

Por fim, Jojo Todynho deixou claro que o casamento não acabou mesmo e que tudo não passou de um desentendimento que tiveram e que pretende mudar para melhorar a relação com o amado.

"Meu marido não vai embora não, meu casamento não acabou porque foi deus que me deu, eu já falei que não me separo, eu fico viúva, eu não casei pra se separarm pra você que ta fazendo festa nem se dê o trabalho de apagar a vela tá bom, brigada, pra você que achou que ia colocar água no meu balde não vai", disparou.

A famosa então falou mais de sua mudança de postura. "O que é isso? Mudança. Sabe o que deus quer de mim? Mudança, ele me aperta onde dói, eu tenho que me apruma mesmo porque to meio perdida, só faltou a minha mãe dar um tapa na minha cara, casamento não acabou não, o que é meu ninguém tira, aqui quem manda é deus, não é a internet", declarou.

Horas depois do anúncio do término, Lucas Souza retirou as publicações de sua rede social e no lugar colocou links dos trabalhos deles na internet.

O término relâmpago de Jojo Todynho e Lucas Souza

Neste sábado, 08, o até então marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, pegou a todos de surpresa, inclusive a cantora, ao compartilhar uma foto no feed do Instagram dizendo que o casamento deles havia chegado ao fim.

Minutos depois, a funkeira se pronunciou em sua rede social e se disse surpresa com a decisão. "Hoje eu e o Lucas tivemos uma briga de casal como todo mundo briga, e ele tomou a atitude dele, e tá tudo certo. E se ele tomou a atitude dele, tá tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado. Beijos", falou ela ao aparecer passeando no shopping com a afilhada.

O anúncio aconteceu horas após a vencedora de A Fazenda 12 compartilhar uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram contando sobre um desentendimento com o então marido. "Lucas tá revoltado comigo, o povo tá achando que ele era virgem, não gente pelo amor de Deus, não era isso, quando eu falo que era a primeira mulher, é que ele nunca tinha namorado sério, casou, pelo amor de deus, o homem tá bravo", explicou em um trecho da gravação.

