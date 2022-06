BTS discursa na Casa Branca contra crime de ódio a asiáticos: ''Não é errado ser diferente''

O grupo de Kpop BTS fez um discurso evento na Casa Branca e posam com o presidente estadunidense Joe Biden

Os integrantes do grupo de kpop BTS foram convidados para discursar na Casa Branca para marcar o fim do mês de maio, quando os Estados Unidos celebraram a importância dos americanos de origem asiática e das Ilhas do Pacífico para o país.

O grupo sul-coreano entrou na sala de imprensa da sede do executivo norte-americano. A chefe de imprensa do governo, Karine Jean Pierre, disse que apesar de muitos conhecerem os idols pelo seu sucesso mundial, eles também possuem o papel como embaixadores da juventude promovendo uma mensagem de respeito e positividade.

Após o discuso, o grupo participou de uma reunião com o presidente dos EUA Joe Biden, que divulgou uma prévia da conversa com os meninos.

O septeto, formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, ainda posaram para uma foto ao lado do político fazendo o famoso coração sul-coreano.

Biden também contou que o conteúdo do seu encontro com BTS será publicado em breve.

