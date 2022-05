Bruno Gagliasso publica bela foto ao parabenizar o pai, Paulo César Marques: ''Te amo''

Bruno Gagliasso postou um clique encantador do pai, Paulo César Marques, ao parabenizá-lo por seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 17h40

Nesta quinta-feira, 26, a família de Bruno Gagliasso (40) está em festa! Isso porque o pai do ator, Paulo César Marques, está completando 75 anos de idade!

Para celebrar essa data especial, o artista publicou em suas redes sociais um lindo clique do familiar, onde ele aparece de costas, admirando um lindo pôr do sol diretamente do jardim do seu rancho.

Na legenda, Bruno não polpou elogios para o pai: "Hoje o cara que me ensinou a amar a natureza completa 75 anos, obrigado! Te amo pai".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post, também parabenizando o seu Paulo César: "Parabéns para ele!", escreveu um. "Vida longa aos dois!", falou outro. "Que Deus continue abençoando a vida dele. Parabéns", desejou um terceiro.

