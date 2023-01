Bruno Gagliasso é alvo de intolerância religiosa nas redes sociais

Ator Bruno Gagliasso posta foto na web saudando seus Orixás, Exu e Oxóssi, e recebe inúmeros comentários preconceituosos sobre sua religião

Até quando? O ator Bruno Gagliasso (40), mais uma vez, sofreu preconceito por conta da sua religião nas redes sociais.

Na noite de sábado, 07, o artista, que já se declarou candomblecista, foi alvo de intolerância religiosa ao saudar seus Orixás em publicação em seu perfil no Instagram.

Na legenda das fotos em preto e branco, em que aparece com uma máscara apenas com os olhos à mostra, Gagliasso escreveu: "Aqui é corpo fechado!", usando as hashtags "Exú" e "Oxóssi" e a palavra "Asé".

"Laroyê! Okê Arô!", comentou o jogador Paulinho (34), que também é do candomblé e filho de Oxóssi. "Amo Exu", disse Fabiula Nascimento. "Gato né", babou Giovanna Ewbank (36).

Nos comentários, ele recebeu críticas e inúmeros comentários maldosos. "Tá querendo se aparecer", "Fechado kkkk fechado no que, cada uma que só Deus mesmo", "Eu repreendo em nome de Jesus", "Gostaria de saber quando ficam doente vocês pedem cura pra Deus ou pra entidades que na verdade é o demônio?", "Chuta que é macumba", "Cruz credo", foram alguns dos absurdos deixados na postagem de Bruno.

"Jesus Cristo, filho de Deus = amor. Aos que se dizem cristãos continuem indo para a igreja porque vocês não estão aprendendo nada. A base de tudo é o respeito as crenças alheias, a base é o amor. Parabéns, Bruno pela sua família e por propagar amor. Axé!", disse ainda uma seguidora em defesa.

Recentemente, MC Cabelinho, que também é filho do Orixá Oxóssi, foi alvo de preconceito na web.

Confira o post de Bruno Gagliasso:

