MC Cabelinho, namorado de Bella Campos, é alvo de intolerância religiosa nas redes sociais

O funkeiro MC Cabelinho publica foto de seu orixá e alguns internautas praticam intolerância religiosa com o cantor

Nesta quarta-feira, 4, o funkeiro MC Cabelinho (26), namorado da atriz global Bella Campos (24), virou alvo de ataques preconceituosos em suas redes sociais. O cantor publicou uma foto em homenagem a seu orixá, Oxóssi.

Então, alguns internautas mandaram vários comentários ofensivos para o artista, praticando intolerância religiosa, chegando até mesmo a compará-lo com o “demônio”.

Através de sua conta oficial no Instagram, Cabelinho publicou uma foto dele, junto de seu orixá em sequência. “OKÊ ARÔ”, escreveu ele na legenda. Algumas ofensas chegaram até a descredibilizar seu trabalho e sua história de vida.

“Ah já sei de onde vem tanta fama. Deus é mais”, escreveu um internauta. “Por acaso algum orixá morreu por você? Só Jesus salva irmão”, disse outro. “Coloca Deus na sua vida, isso tudo aí não é Deus, me desculpe”, falou um terceiro.

Porém, muitos dos seguidores do cantor apoiaram sua postura e repreenderam aqueles que praticaram intolerância religiosa. Além de anônimos, muitos famosos estiveram do lado de Cabelinho. “Eu vi chover, eu vi relampear!”, exaltou o rapper Djonga, também conhecido por seguir religiões de matrizes africanas. Baco Exu Do Blues comentou diversos emojis de flechas, fazendo referência à Oxóssi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LITTLE HAIR (@mccabelinho)



MC Cabelinho lança música para namorada, Bella Campos

O rapper MC Cabelinho lançou seu novo álbum e fez questão de homenagear a namorada, Bella Campos, com uma música só para ela! A atriz comentou sobre a canção que o cantor fez para ela. Nos stories de seu Instagram, Bella brincou que não aprovou a letra por completo, já que o rapper usou os adjetivos "ciumenta e maluca".

"Victor falou que fez uma música para mim, quero só ver se é verdade... Ele falou: 'Com todo respeito, você é maluca! Eu disse: 'que isso? Pode tirar'. Sendo que eu nem sou ciumenta. É só você prestar atenção nas coisas que eu não vou precisar ter ciúme", disse ela, que aparece ao lado do namorado. "Você falou: 'Com essa parte aqui da letra não me identifiquei, quando falei que você é 'ciumenta e maluca'. Você é ciumenta!", rebateu ele. A atriz, então, explicou: "Se você ficar dentro de casa, sem fazer nada, não tenho nenhum motivo para ter ciúmes.". O MC brincou: "Valeu, tóxica!".