Bruno Gagliasso se joga na 'farra' com os filhos no shopping

Bruno Gagliasso corre atrás dos filhos em brincadeira nos corredores de shopping no Rio de Janeiro

O ator Bruno Gagliasso (40) foi cúmplice dos três filhos – Titi (9), Bless (8) e Zyan (2) – durante uma momento de farra na noite de sexta-feira, 7. Os quatro roubaram a cena enquanto brincavam nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

As crianças colocaram o papai coruja para correr atrás deles enquanto brincavam e se divertiam no passeio em família. A mamãe coruja Giovanna Ewbank (36) também estava no passeio e acompanhou toda a diversão de pertinho.

A família foi ao shopping para ir ao cinema assistir ao filme Gato de Botas 2, no qual Ewbank é uma das dubladoras.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Giovanna Ewbank e a família fazem ensaio de Ano Novo

No último dia de 2022, Giovanna Ewbank exibiu um ensaio fotográfico com o marido, Bruno Gagliasso, e os três filhos, Titi, Bless e Zyan. As fotos foram feitas na área ao ar livre no rancho da família no interior do Rio de Janeiro.

O quinteto apareceu com looks brancos enquanto posava na linda paisagem da região. Na legenda, ela fez os seus desejos de ano novo para os fãs. "Nós. Nossa família deseja a todos vocês uma virada de ano esplendorosa!!! Com muito AMOR, PROSPERIDADE, OPORTUNIDADES, RESPEITO E SAÚDE! Que 2023 chegue lindão e cheio de consciência pra TODOS NÓS!!! FELIZ ANO NOVO!!", disse ela na legenda.