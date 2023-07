Bruno Gagliasso aproveita "dia dos meninos" com os filhos, Bless e Zyan

Em suas redes sociais, o ator Bruno Gagliasso compartilhou um momento de pais e filhos em viagem

Nesta segunda-feira, 17, o ator Bruno Gagliasso compartilhou momento paizão que teve no último fim de semana. Pai de três filhos com a atriz Giovanna Ewbank, o galã aproveitou um tempinho sozinho com seus filhos homens, Bless e Zyan, de 8 e 3 anos, respectivamente.

Junto dos meninos, Gagliasso viajou para Membeca, no Rio de Janeiro, e aproveitou para registrar fotos de seus pequenos, que derreteram os corações dos seguidores do ator nas redes sociais. "Nosso dia de Rancho dos meninos foi assim…", escreveu Bruno na legenda do álbum de fotos.

Nos registros, Bless aparece segurando Zyan no colo e os dois exalam a grande conexão entre si. O ator também compartilhou fotos da natureza que exploraram no seu dia especial e mostrou um pouquinho das brincadeiras dos meninos.

Os comentários da publicação foram lotados de muito amor pelos seguidores de Gagliasso. "Que família linda, amo a forma como conseguem transmitir aos seus filhos o pisar no chão se conectar com a natureza", escreveu admirador. "Os sorrisos e olhares sinceros um para o outro! Não há nada mais genuíno do que isso… surreal de lindos", disse outro fã.

Confira o álbum de fotos:

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso celebram aniversário do filho caçula, Zyan

No último dia 9, a apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso receberam amigos e familiares em festa! Juntos, eles celebrarem os três anos do filho caçula, Zyan, em uma casa de eventos ns Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Zyan, que é apaixonado por super-heróis, ganhou uma festinha com tema especial que contou com todos os ídolos na decoração. E teve direito a docinhos, bolo, cenários especiais e interativos com personagens como Hulk, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Thor, Wolverine, Robin, Capitão América, Pantera Negra e Batman em tamanho real.

A família Ewbank e Gagliasso também entrou na temática e se fantasiou para celebrar a ocasião com maior estilo: Zyan e seu irmão mais velho, Bless, escolheram os trajes do Homem-Aranha, enquanto Gioh apostou em uma make e penteado da Arlequina. Já Bruno elegeu uma camiseta do Venon.

A primogênita do casal, Titi preferiu não se fantasiar, mas deu um show de beleza em seu lookinho confortável e colorido ao posar na entrada do evento ao lado da família.

