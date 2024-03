Bruno Gadiol dá detalhes do pedido de namoro e rebate ataques: 'Não me afeta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Gadiol recordou o pedido feito em janeiro e lamentou os ataques homofóbicos que recebeu após assumir namoro

Apesar da alegria pelo novo relacionamento, Bruno Gadiol (25) vem recebendo ataques homofóbicos na web. O artista assumiu o namoro com o dentista Rômulo Marcato no último sábado, 16, após um pedido surpresa, e conversou com a CARAS Brasil sobre a repercussão do momento especial.

"Na minha rede social os comentários são 90% puro amor e carinho. Mas, nas páginas de notícias, é muito triste ver o quanto as pessoas ainda são ignorantes. Muita homofobia, muita mesmo", começou Bruno Gadiol . "Não me afeta porque sou bem resolvido, mas o que me incomoda é que essas pessoas estão cometendo crime com tais comentários."

O artista explica que não deixa de imaginar o mal que os donos dos comentários homofóbicos causam para a comunidade LGBTQIA+ que estão em seu convívio. Apesar disso, ele afirma que queria assumir a relação há algum tempo, já que os dois estavam envolvidos há cerca de três meses.

Para Gadiol, mostrar publicamente seu namoro pode inspirar outros membros da comunidade, além de trazer identificação e representatividade. "Fora que é natural querer compartilhar o que a gente ama", completa o cantor e ator.

Ele também conta alguns detalhes do pedido, que aconteceu durante um show do cantor Jão (29) em janeiro deste ano —porém, só foi compartilhado no último fim de semana. Gadiol afirma que foi pego de surpresa, e Rômulo ainda contou com a ajuda de alguns amigos para colocar o plano em ação.

"Eu não estava esperando naquele momento, eu estava com outros dois amigos que já sabiam de tudo e inclusive ajudaram a organizar a surpresa. Foi muito romântico, inclusive até a chuva [risos], parecia filme. E as pessoas torcendo em volta também, foi uma energia muito gostosa."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNO GADIOL (@brunogadiol)

No Instagram, Gadiol explicou para os seguidores que optou por assumir publicamente a relação agora devido à uma estratégia de marketing, para divulgar seu novo lançamento, a faixa Sugar Daddy, que foi lançada na última semana.

CONFIRA NA ÍNTEGRA O CLIPE DE SUGAR DADDY, NOVA CANÇÃO DE BRUNO GADIOL: