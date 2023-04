Bruno Fagundes rejeita status de celebridade: 'Nenhum interesse'

Em entrevista ao Podcast CARAS, Bruno Fagundes declarou que seu objetivo é tocar as pessoas através de seu trabalho, ao invés de ser visto como celebridade

Bruno Fagundes declarou que rejeita o status de celebridade em entrevista ao Podcast CARAS. O ator declarou que o sucesso da peça A Herança', a qual ele é produtor, faz com que ele se sinta realizado de maneira pessoal e profissional. O artista ainda disse que quer tocar as pessoas com o que faz e não conquistar fama e likes. "Nenhum interesse", disparou ele.

A peça é um sucesso da Broadway e foi trazida para o Brasil por Bruno, que junto com o diretor Zé Henrique de Paula, são idealizadores e produtores do projeto. Os protagonistas de 'A Herança' são os atores Reynaldo Gianecchini, Marco Antônio Pâmio, Rafael Primot e André Torquato, além de contar com uma participação especial de Miriam Mehler. Sua estreia foi em março no Teatro Vivo, onde ficará em cartaz até 30 de abril e a partir de 1º de junho estreia no Teatro Raul Cortez.

A produção LGBTQIA+ tem a duração de seis horas e é dividida em duas partes. Bruno tentou ser financiado para realizar o espetáculo por cinco anos e foi chamado de louco durante esse período, já que a frequência do público brasileiro ao teatro é extremamente baixa. Entretanto, foram surpreendidos com a aceitação das pessoas e ingressos esgotados.

Leia também:Bruno Fagundes entrega por que demorou para assumir namoro com Igor Fernandez

"As pessoas estão indo lá assistir e saem de lá com a sensação de que 'se tivessem mais 3 horas eu assistiria'. Então isso pra mim não é só motivo de realização pessoal e profissional muito grande, mas também um motivo de 'caramba, venci. A gente conseguiu. Porque a função do meu trabalho, se não for essa, não tem razão nenhuma de existir", declarou o artista.

"Eu refuto absolutamente qualquer status ou nomeação de celebridade, não tenho nenhum interesse nisso. eu não tenho nenhum interesse em alimentar muito esse sistema e a fábrica de celebridades e de likes. Eu quero tocar as pessoas com o que eu faço", finalizou o filho de Antonio Fagundes.