Bruno Fagundes desabafa sobre realidade LGBTQIA+: 'Desconectados'

Bruno Fagundes é produtor da peça A Herança, com a temática LGBTQIA+, e falou em entrevista ao Podcast CARAS sobre a importância de lembrar do passado

Bruno Fagundes (33) desabafou sobre a realidade LGBTQIA+ durante uma participação no Podcast CARAS. Ele assumiu seu relacionamento com o também ator Igor Fernandez em janeiro deste ano, e é sua primeira relação exposta publicamente. Segundo ele, a peça A Herança, a qual o ator também é produtor, é uma discussão entre gerações sobre petercimento, amadurecimento e amor com a temática LGBTQIA+. "Estamos tão desconectados", disparou durante a entrevista.

Para o artista, é importante lembrar do passado e seus antecessores. "O trecho final do meu personagem começa a dizer que na verdade o que é importante da comunidade é a história. Se a gente não conseguir lembrar do passado, a gente não tem futuro", afirmou Bruno Fagundes.

"De uma forma um pouco não literal, eu acho que o que ele está dizendo é que a gente tem que honrar os que vieram antes de nós. Essa é a única forma que a vai se unir e se entender como pessoas hoje. Eu acho que meu personagem não quer uma resposta [sobre o que é ser gay hoje], quer explodir essa questão e deixar isso reverberando na nossa cabeça", continuou ele.

Leia também: Bruno Fagundes entrega por que demorou para assumir namoro com Igor Fernandez

De acordo com o ator, antes existiam lugares identificáveis com bandeiras LGBTQIA+ para se conectar com pessoas parecidas e hoje a realidade é bem diferente. "E você sabia que lá você ia encontrar pessoas que iam ser iguais a você e lá você ia desenvolver que fosse uma amizade. E hoje que a gente só se encontra no aplicativo? E hoje que talvez se você colocar uma bandeira na porta do seu estabelecimento, possa ser morto?", disparou Bruno.

"Ainda acho que é na escuta e na história, entendendo da onde a gente veio. Entendendo de onde a gente veio. Estamos tão desconectados e não levamos isso em consideração", completou. A peça é um sucesso da Broadway e foi trazida para o Brasil por Bruno, que junto com o diretor Zé Henrique de Paula, são idealizadores e produtores do projeto.

Os protagonistas de 'A Herança' são os atores Reynaldo Gianecchini, Marco Antônio Pâmio, Rafael Primot e André Torquato, além de contar com uma participação especial de Miriam Mehler. Sua estreia foi em março no Teatro Vivo, onde ficará em cartaz até 30 de abril e a partir de 1º de junho estreia no Teatro Raul Cortez.