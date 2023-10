Bruno de Luca ainda não reencontrou Kayky Brito; saiba o motivo

Após acidente e alta de Kayky Brito, Bruno de Luca não reencontrou amigo e possível motivo é apontado

Parece que o encontro entre Bruno de Luca e Kayky Brito ainda não aconteceu desde a alta do ator do hospital. Segundo o jornalista Leo Dias, o apresentador estaria esperando uma resposta da família do amigo.

No dia 29 de setembro, Kayky Brito deixou o hospital após ficar quase um mês internado devido ao atropelamento sofrido quando estava curtindo um bar com Bruno na orla do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no dia 2 de setembro e teve o global como testemunha.

Segundo amigos próximos dele disseram a Leo Dias, De Luca deseja reencontrar o colega, o qual não vê desde a noite do grave acidente.

Vale lembrar que Kayky Brito foi atropelado na avenida em frente ao quiosque que estava com Bruno De Luca após atravessar a rua. Ele foi levado às pressas ao hospital e diagnosticado com politraumas. Ele chegou a ficar internado por 27 dias e recebeu alta no dia 29 de setembro para seguir com sua recuperação na casa da família.

Apesar das dúvidas e críticas de algumas pessoas acerca do acidente, o motorista Diones Coelho da Silva e o ator Bruno de Luca não serão indiciados. Em entrevista ao G1, o delegado afirmou que o motorista agiu de maneira correta e Bruno não tinha obrigação de ajudar.

Vídeo e fim do casamento de Kayky Brito

No último final de semana, o programa Domingo Espetacular, da Record TV, exibiu um novo vídeo do ator pouco antes de ser atropelado.

Nas novas imagens, Kayky apareceu conversando com o amigo e ator Bruno De Luca em um quiosque na orla da praia. Bruno tentava afastar Kayky de uma mulher que conversava com eles e aparecia puxando o amigo para outra área do local.

Diante das imagens, segundo Leo Dias, a esposa do ator, a jornalista Tamara Dalcanale, teria optado pela separação e a família dele estaria procurando um advogado para resolver o divórcio.