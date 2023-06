Brunna Gonçalves dá detalhes de vida íntima com Ludmilla: ‘Liberdade para explorar’

Dançarina e ex-BBB, Brunna Gonçalves, revela alguns detalhes de como apimenta relação com Ludmilla

Nesta terça-feira, 13, a dançarina e ex-participante do Big Brother BrasilBrunna Gonçalves usou suas redes sociais para falar sobre a vida íntima que leva com sua mulher, a cantora Ludmilla. A bailarina revelou alguns detalhes da relação sexual entre elas e que tudo só melhorou ao passar dos anos, dando dicas de como apimentar o momento.

“Já ouviu falar que o sexo vai perdendo a graça com o tempo de relacionamento? Mas já pararam para pensar que se você tem mais intimidade, têm mais liberdade para explorar e se permitir e, assim, ter mais prazer?”, questionou a influenciadora digital, em seu perfil oficial no Instagram.

“No meu relacionamento, o tempo só ajudou, porque a gente foi criando mais intimidade uma com a outra, fomos conhecendo mais o corpo uma da outra, o que uma gosta, o que a outra não gosta... o mood do sexo no momento, se é mais selvagem, mais amorzinho... fomos criando várias maneiras de não cair na rotina, com o uso de brinquedos e por aí vai, e muito diálogo”, revelou Brunna.

Brunna Gonçalves e Ludmilla dividem opiniões na web ao comer carne crua

“Eu amo carne crua e temperada. Só a carne, sem nada. Muito bom”, revelou a dançarina, através de um storie compartilhado em seu perfil oficial no Instagram. Após ver a repercussão que a revelação teve, Brunna Gonçalves voltou ao seus stories para demonstrar seu choque com os comentários da web. “O que está acontecendo, que meu vídeo comendo carne está saindo em todos os lugares? Pelo amor de Deus, não estou acreditando nisso”, disse ela, rindo.

Os internautas dividiram suas opiniões sobre a afirmação da dançarina. Uns defenderam o hábito, explicando que alguns pratos famosos incluem carne crua, como carpaccio e steak tartare. “As pessoas não sabem o que é steak tartare, não? Carpaccio? Infecção alimentar surge de manipulação de alimentos de maneira inadequada”, informou um. “Na minha cabeça, se está tudo bem comer quibe cru e carpaccio, desse jeito aí também está”, completou um outro.