Bruna Marquezine entrega apelido carinhoso de Xolo Maridueña

10/08/2022

Nesta quarta-feira, 10, Bruna Marquezine (27) respondeu uma publicação feita por Xolo Maridueña (21) nas redes sociais no dia do seu aniversário. Ao agradecer o carinho do colega de elenco do filme Besouro Azul, a atriz entregou o apelido carinho que deu ao artista.

"You’re my favorite, puLta" (Você é o meu favorito pulta), escreveu a atriz, se referindo a palavra put*, uma das palavras em Português que ensinou ao colega, que esteve no Brasil recentemente e chegou a visitar o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Marquezine completou 27 anos no dia 4 de agosto, e na ocasião Xolo compartilhou uma série de cliques ao lado da atriz e além de parabenizá-la, agradeceu a parceria e também falou sobre ela o ensinar frases em português, inclusive alguns xingamentos.

"Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos. Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases - 'filha da p***' é de longe a minha favorita - e acima de tudo, obrigada por ser tão boba", escreveu Maridueña, apontado como novo affair da artista brasileira.

