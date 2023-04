Bruna Marquezine surta ao ser notada por Péricles em show

Fã do Péricles, Bruna Marquezine não finge costume e tem reação inusitada ao ser notada pelo cantor durante um show

Bruna Marquezine (27) realizou o sonho de todo fã durante um show no último sábado, 1, ao ser notada por um de seus ídolos. A atriz curtia um show do Péricles (53) no Rio de Janeiro, acompanhada de algumas amigas, quando decidiu tietar o cantor, que não apenas notou a sua presença, como também atendeu um pedido especial, levando a morena à loucura.

Quem registrou a cena inusitada foi a atriz Alice Wegmann (27), que compartilhou o registro em seu stories. No vídeo, Bruna aproveitou um minuto de atenção do Periclão, ainda no palco, para pedir um acréscimo na setlist do cantor, que atendeu o pedido e confirmou que cantaria uma música para a atriz ao fazer um joinha com as mãos.

Foi então que caiu a ficha de Bruna, e ela surtou com a interação com ídolo. A morena virou para trás e não fingiu costume ao relatar a breve conversa: “Ele vai cantar, você viu?”, ela perguntou para a amiga, visivelmente emocionada. “O vídeo da noite”, Alice legendou o stories que foi republicado pela estrela global com algumas risadas.

Bruna Marquezine é notada por Péricles - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine surta ao ser notada por Péricles - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine usa look que cria ilusão de ótica para tarde de pagode no Rio de Janeiro

Não foi apenas a interação com Péricles que marcou a tarde de Bruna Marquezine. A atriz caprichou na escolha do seu look para o aproveitar um evento no sábado, 1º. Ela curtiu o show ‘Tardezinha’, do cantor Thiaguinho, e vários outros nomes de peso do pagode, como Péricles, no Parque Olímpico, Rio de Janeiro.

A estrela atraiu todos os olhares ao ousar com uma peça inusitada. O modelito diferentão, contou com um top que imitava a forma de um torso de mulher e criava uma ilusão de ótica com as cores verde e amarelo. Para completar o visual, ela escolheu peças mais básicas, incluindo calça jeans e tênis branco, para ficar a vontade durante a curtição.