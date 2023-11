Bruna Marquezine: Saiba qual é o valor estimado da fortuna dela

Bruna Marquezine é sucesso no Brasil desde a infância e acumulou um patrimônio milionário

A atriz Bruna Marquezine virou assunto nas redes sociais nesta semana ao participar do programa De Frente com a Blogueirinha na internet. Em um momento da conversa, ela contou que divide o aluguel de uma casa nos Estados Unidos com Anitta e os fãs começaram a se questionar sobre qual é a fortuna da artista. Que tal descobrir o valor estimado da fortuna dela?

Marquezine faz sucesso no Brasil desde a infância, quando se tornou famosa ao interpretar a pequena Salete na novela Mulheres Apaixonadas - que está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Depois disso, ela atuou em diversas novelas e segue na carreira de atriz até hoje, além de também ser influenciadora digital nas redes sociais e estrela de campanhas publicitárias.

O trabalho mais recente dela como atriz foi no filme Besouro Azul, da DC Comics. De acordo com o site Hollywood Reporter, ela teria recebido o cachê de US$ 170 mil - cerca de R$ 830 mil - para gravar o projeto. Com isso, o site Folha Econômica contou que a fortuna de Bruna Marquezine está estimada em um valor entre R$ 30 milhões e R$ 50 milhões .

A rotina de Bruna Marquezine pela manhã

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu os fãs ao revelar detalhes de qual é a sua rotina pela manhã. Em um vídeo da revista Elle norte-americana, a artista mostrou o que faz logo após acordar e entregou momentos de sua intimidade, incluindo como fica ao usar um protetor bucal para dormir.

Para começar, a atriz brasileira contou que acorda com o protetor bucal e o retira para colocar em uma caixinha que fica logo ao lado da cama. Logo depois, a estrela coloca seus óculos de grau, toma seu remédio para tireoide em jejum e ainda confessou que passa um bom tempo olhando as novidades em seu celular e redes sociais. “Eu gostaria de meditar, mas eu sinto que voltaria a dormir”, contou ela.

Na sequência, a estrela gosta de tomar um chá, que é feito com limão, gengibre e própolis. Enquanto isso, ela cuida de sua pele com hidratação e passa o protetor solar. Então, a estrela inicia a sua maquiagem, com corretivo, blush cremoso, corrige a sobrancelha e passa um lip balm na boca com lápis para o contorno. Por fim, ela passa o perfume, que faz a mistura de três diferentes perfumes que ela gosta, e sai para tomar o café da manhã.

Quando está em casa, ela gosta de usar roupas confortáveis e deixa os looks mais estiloso para quando está viajando. O vídeo foi gravado durante uma viagem dela com a família para Nova York, nos Estados Unidos.