Bruna Marquezine explica motivo de ter se afastado da igreja: ''Me entristeço''

Atriz Bruna Marquezine expõe situação chata ao revelar o por que decidiu se afastar a igreja durante entrevista com Gio Ewbank e Fe Paes Leme

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 11h25 - Atualizado às 11h25

A atriz Bruna Marquezine (27) foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod na terça-feira, 13, e revelou o motivo de ter decidido não frequentar mais igreja evangélica.

Em papo com Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a artista afirmou que acredita em Deus, mas disse que não se sente mais confortável na igreja e explicou o motivo de ter se afastado.

"Eu até me entristeço em falar isso. Eu sou cristã porque acredito em Deus e sigo Jesus Cristo, mas eu não frequento a igreja porque não concordo com muitas coisas e porque... Vou deixar esse recado aqui, galera: quando uma celebridade entrar na igreja, dá uma controlada. É impressionante, é você botar o pé dentro da igreja, e alguém fala: 'Tenho uma palavra para te entregar'", começou falando a famosa, que já organizou até as células - reuniões de grupos evangélicos - com amigos na própria casa. "É necessário ter seriedade com as coisas de Deus", disparou ainda.

Marquezine completou: "Sinto que muitas vezes as pessoas abrem a boca carregadas dos julgamentos delas. Por mais que seja com boas intenções, isso só afasta. Hoje, eu não me sinto confortável na igreja porque quando eu chego, vem alguém falar que tem uma palavra para me entregar. E a palavra é sempre a mesma: 'Vem para Deus. Ele está te esperando'. Eu falo: 'Mas eu falo com ele todos os dias, sempre estive com ele.'"

Bruna também desabafou sobre a falta de privacidade em momentos íntimos enquanto buscava a presença de Deus no espaço religioso. "Já aconteceu de eu estar orando e ter alguém me filmando, de o pastor falar alguma coisa, e eu me emocionar, daí quando olho para o lado estão me olhando", contou a atriz. "Conversei muito com Deus. Eu falei: 'Olha, eu adoraria [ir], mas vou sair de casa para passar raiva e não vai fluir'", falou a artista.

Bruna Marquezine explica por que se afastou da igreja:

Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar Jr.

Durante a entrevista, Bruna Marquezine também recordou seu relacionamento com Neymar Jr. (30) e a exposição do romance na época. A famosa e o jogador de futebol começaram a se relacionar em 2013 e o término foi confirmado em outubro de 2018. "Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural, fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que uma 'perfeição', que a gente sabe que não existe", afirmou a artista. "Tentava me enquadrar e tentar vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé", disse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!