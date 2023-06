Bruna Linzmeyer dá show de simpatia ao desembarcar em aeroporto do Rio

Atriz Bruna Linzmeyer deu show de simpatia ao ser vista desembarcando em aeroporto da zona sul do Rio de Janeiro

A atriz Bruna Linzmeyer deu um show de simpatia em mais uma aparição em público! Na noite da última quinta-feira, 08, a artista foi flagrada desembarcando no aeroporto Santos Dumont, localizado na zona sul do Rio de Janeiro.

Simpática e bem-humorada, a ex-global não se incomodou ao perceber que estava sendo fotografada por um paparazzo que estava no local. Ao notar que era alvo das lentes da câmera, ela até abriu um sorrisão para o fotógrafo.

Para viajar com conforto, a artista apostou em um aerolook básico bem despojado, composto por uma calça pantalona bege, regata na cor terracota e casaco no modelo trench coat para se proteger das baixas temperaturas da estação. Para arrematar a produção, Bruna elegeu uma bolsa transversal, que deu um charme a mais no visual, além de uma sandália diferentona.

Ainda na última semana, Linzmeyer aproveitou um dia de folga para curtir o melhor da natureza. Apenas de biquíni, a artista apareceu na web esbanjando toda a sua beleza natural enquanto tomava um banho de rio.

VEJA AS FOTOS DE BRUNA LINZMEYER NO AEROPORTO:

Foto: Agnews

Foto: Agnews

Foto: Agnews

De biquíni, Bruna Linzmeyer exibe corpo natural com pelos

Há poucos dias, Bruna Linzmeyer deixou os fãs em choque ao exibir toda a sua beleza em uma série de fotos nas redes sociais. Com um biquíni minúsculo, ela aparece deitada em cadeiras de praia ao lado da avó, Dona Dette. "Vó Dette e eu ou de onde vem minha doçura. Fotos do meu irmão Dinho", contou a atriz.

Só que o que acabou chamando a atenção foram os pelos que ela exibe em suas axilas. A atriz é adepta de um visual natural e não se importa com os padrões. "Bruna e as suas axilas lindas que são sempre foco de polêmicas nos comentários", comentou um. "Mas é uma fixação com o sovaco dos outros... Terapia galera!", pediu outro. "Ainda mais linda", disse outro.

Bruna Linzmeyer ficou conhecida por seus papéis em Insensato Coração, Amor à Vida, Meu Pedacinho de Chão, A Força do Querer e O Sétimo Guardião. A atriz e modelo, começou a carreira aos 15 anos participando do concurso Garota Verão, na afiliada da Rede Globo, RBS.