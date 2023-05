Britney Spears revela reconciliação com a mãe após três anos: “O tempo cura”

A cantora Britney Spears revelou para seus seguidores que após três anos separadas, ela e a mãe fizeram uma reconciliação

Nesta sexta-feira, 26, Britney Spears (41) chocou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram que se reconciliou com a mãe Lynne Spears (68).

De acordo com o que foi revelado pela cantora, a mãe se encontrou pessoalmente com ela. “Minha doce mamãe apareceu na porta da minha casa ontem depois de três anos”, começou dizendo a diva pop na legenda da postagem.

“Foi um longo tempo... Com família sempre tem coisas que precisam ser trabalhadas... mas o tempo cura todas as feridas”, ainda comentou a cantora na postagem.

A dona do hit “Toxic” ainda deu a entender que ocorreu um encontro e uma longa conversa com a mãe. “Após poder comunicar o que eu segurei por muito tempo, eu me sinto muito abençoada de termos conseguido acertar as coisas! Eu te amo muito! Psss.. Me sinto tão abençoada de poder tomar um café com você após 14 anos! Vamos fazer compras depois”.

Na foto que acompanhava o texto que Britney comentava sobre o avanço no relacionamento com a mãe, a cantora aparecia ainda criança vestindo uma roupa de bailarina.

Em novembro de 2021, a relação entre mãe e filha ficou tensa, quando a tutela da cantora acabou. Britney estava sob tutela de seu pai desde 2008, quando passou por alguns problemas com sua saúde mental.

Antes de sua tutela acabar, Britney fez um post afirmando que apesar de sua tutela estar a comando do seu pai, sua mãe sabia de tudo. “Meu pai pode ter começado a tutela 13 anos atrás... mas o que as pessoas não sabem é que foi minha mãe que deu a ideia”, afirmou a cantora no post já deletado.

“Eu nunca vou ter esses anos de volta”, desabafou a cantora na época. Britney também disparou sobre sua mãe no post de anos atrás: “Ela secretamente destruiu a minha vida”.