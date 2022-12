Brenda Paixão comenta tatuagem que o ex-noivo Matheus Sampaio fez dela

Campeã do Power Couple Brenda Paixão criticou atitude de Matheus Sampaio ao tatuar rosto dela

A campeã do Power Couple 2022, Brenda Paixão, abriu o coração durante um podcast e falou sobre a relação com Matheus Sampaio, agora ex-noivo.

No PodDelas, apresentado por Tatá Estanieck e Flávia Viana, a ruiva contou que teve duas recaídas com o participante do "Brincando com Fogo", mas que se arrependeu e aconteceu em um momento de carência dela.

As apresentadoras perguntaram sobre a tatuagem que Matheus fez com o rosto de Brenda e ao contrário do que muitos pensaram, ela disse que não gostou da atitude.

"Quando ele fez a tatuagem, as pessoas me mandaram muitas mensagens, porque eu não falei o que eu achei. Não dei minha opinião", explicou.

"Sendo bem sincera. Ele falou pra mim que ia fazer, aí eu disse pra ele não fazer. Eu falei 'não faça se tu vai fazer esperando algo em troca.' Se for algo genuíno, do fundo do teu coração, que você tá fazendo sem esperar nada em troca, tudo bem. Mas eu no teu lugar jamais faria. Eu deixei bem claro que eu não queria que ele fizesse, e que se ele fizesse nada ia mudar. A gente não ia voltar. A tatuagem não ia mudar nada dentro de mim. Não era uma tatuagem que ia apagar tudo que aconteceu", disse a ruiva.

Em um podcast, Matheus contou toda a verdade sobre o relacionamento dos dois e disse que o vício dele em investimentos e as tentativas de suicídio foram os motivos para os dois terminarem. Porque ele estava tão viciado em investir, que perdia todo o dinheiro dos dois e não contava para ela sobre a situação em que estava.

"Então quando ele já tinha me dito, quando ele fez e postou, pra mim já não era mais uma surpresa. Eu acho que a tatuagem acabou me afastando ainda mais dele do que me aproximando. Eu achei impulsivo e imaturo. Não era isso que eu queria. Eu não queria que ele fizesse uma tatuagem com o meu rosto. Eu ia dar valor se tu tivesse feito isso quando nós estávamos juntos. Ele me mandou flores mais de uma vez depois do término, eu olhei, revirei o olho lá em cima. Cara, por que que tu não me dava flores quando a gente tava junto?", questionou.

Ela afirmou que ele não foi um "embuste" e foi maravilhoso em diversos pontos, incluindo não dar problema com mulheres e passar muita segurança, mas que as flores e a tatuagem só vieram após o término e não adiantava mais.

"Eu não agi da forma que ele esperava. Eu não quis ver a tatuagem quando ele fez, eu não liguei pra ele, eu não me interessei. Eu fiquei mais reclusa, porque essa tatuagem me fez pensar ainda mais. Não me impressionou, não era isso que eu queria", salientou.

A ruiva ainda comentou que não quer voltar com o parceiro e o bloqueou de tudo. Ela disse que não pode dizer 'nunca mais', mas que não quer mais reatar no momento.

Confira a tatuagem de Matheus Sampaio e o vídeo de Brenda Paixão: