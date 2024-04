Brasileiro leva alma do país para 'MasterChef' da limpeza no Canadá: 'Um sonho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nick Meireles fala sobre ser o único brasileiro em reality de limpeza do Canadá e entrega bastidores do programa

Nick Meireles realiza sonho ao levar alma do Brasil para o reality Laver Pour Gagner, 'MasterChef' da limpeza no Canadá. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre ser o único brasileiro no programa, entrega bastidores e abre o jogo sobre história com a limpeza: "Um sonho".

"Entendi o reality como um chamado para algo maior. Como um viciado em desafios, decidi me inscrever. Apesar do programa ser gravado em francês, e meu francês não ser tão fluente, quis me desafiar. Gravar em um estúdio de televisão pela primeira vez me deu um frisson, foi um sonho de infância que reacendeu", compartilha o brasileiro.

Nascido no Rio de Janeiro, Nick Meireles se apaixonou pela limpeza ainda pequeno. Após se mudar para o Canadá e construir carreira na hotelaria, ele decidiu criar sua própria empresa, que fornece serviços de limpeza. "Minha relação com a limpeza veio de uma necessidade de colocar ordem em meio ao caos normal que é crescer em uma família grande. Comecei a introduzir a limpeza como uma tentativa de adquirir um senso de controle e, depois, foi virando paixão", declara.

Único brasileiro no reality show, que estreou em 8 de abril no Canadá, Nick Meireles pondera sobre representar o país e entrega detalhes do programa: "O show segue a linha do MasterChef. São 16 canditados selecionados entre 350. Serão 11 episódios, cada um com três provas, sendo uma individual, uma em equipe e outra eliminatória. Entre os desafios, precisamos limpar uma churrasqueira, carros e até cachorros".

"O brasileiro tem esse lado da limpeza bem aflorado. Nós somos muito acima da média mundial.Nos sentimos mais brasileiros quando percebemos que ninguém ao nosso redor é. Somos especiais, calorosos, festivos, criativos e extremamente resilientes. Minha alma brasileira é um superpoder, que veio como uma fonte inesgotável de força, energia e coragem para a competição", completa ele.