Bianca Biancardi recupera perfil após ser hackeada e define culpado por golpe

Nutricionista e irmã de Bruna Biancardi teve sua conta hackeada e recebeu relatos de seguidores que caíram em golpe

Nesta terça-feira, 11, a nutricionista Bianca Biancardi usou suas redes sociais para avisar aos internautas que conseguiu recuperar sua conta. A irmã de Bruna Biancardi e cunhada de Neymar Jr foi hackeada e teve outras contas acessadas por golpistas, chegando até mesmo a ameaçar sua operadora telefônica de processo, visto que, de acordo com ela, a empresa forneceu os dados de seu celular para um desconhecido, sem uma autorização prévia da profissional da saúde.

“Pessoal, passando para avisar que eu acabei de recuperar a minha conta. Passei a tarde toda hackeada em tudo o que vocês podem imaginar. Até no banco me hackearam, mas finalmente consegui [recuperar as contas]”, explicou a nutricionista, através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, que havia perdido durante a última segunda-feira, 10.

Bianca ainda afirmou que voltaria a falar sobre o que aconteceu com mais detalhes e que recebeu alguns relatos de pessoas que caíram no golpe dos hackers. Durante o tempo que esteve sem seu perfil, alguns stories foram publicados por alguém se passando pela nutricionista, prometendo um retorno de R$1,1 mil depois de um investimento de R$300, valor que seria depositado através do PIX.

A nutricionista ainda disparou contra sua operadora de telefone, afirmando que seus dados foram vazados pela empresa e que vai processá-los. “Vou entrar com um processo, porque foi por conta da empresa que me hackearam. Eles deram o chip do meu telefone para uma pessoa aleatória, que não era titular da conta, sem a minha autorização. Vou mover um processo contra eles e vou anexar tudo que estão me mandando, então, mandem [mensagem] no direct, se você depositou dinheiro nessa conta, que eu vou tirar print, que eu vou anexar no processo”, finalizou Bianca.

Bruna Biancardi pede ajuda em nome da irmã: 'Golpes por lá'

“O Instagram da minha irmã foi hackeado e estão aplicando golpes por lá. Posso pedir uma ajuda para vocês? Denunciem o perfil dela para o hacker perder o acesso, por favor. Eu fui bloqueada pelo hacker, por isso não consigo marcar ela aqui. Se vocês conhecerem alguém que trabalhe na empresa Meta, me avisem, por favor? Não avisei antes porque a orientação era que tentássemos recuperar a conta nessa madrugada. Mas como não foi possível, vamos denunciar por favor”, disse Bruna Biancardi, pedindo ajuda pela sua irmã.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!