Bianca Andrade relata dificuldades com a rotina: "Gosto de disciplina"

Nesta sexta-feira, 28, a influenciadora Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, usou seus stories para falar um pouco da sua rotina. A ex-BBB 20 disse que encontra dificuldades de se manter organizada e que gosta de ter disciplina em sua rotina.

Ao compartilhar a linda vista de sua mansão, Bianca expôs alguns fatos sobre ela e deixou claro que gosta muito de disciplina. "Dormir cedo, acordar antes de todo mundo, ter meu tempo para ler, estudar, ter tempo de qualidade com meu filho, treinar todo dia, comer saudável, trabalhar com inteligência e estratégia", listou a empresária, expondo tudo o que preza em sua rotina.

Contudo, essa disciplina tem um motivo, abordado por Boca Rosa logo em seguida. "Nem sempre consigo dar conta de tudo, até porque o TDAH [Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade] me atrapalha bastante", revelou.

Segundo o site do Ministério da Saúde, adultos com TDAH encontram dificuldade em organizar e planejar suas atividades do dia. Isso pode causar grandes problemas ao indivíduo, que passa a ter medo de não conseguir dar conta de suas tarefas.

Mas a influenciadora relatou que encontrou a disciplina como uma maneira de se manter nos trilhos. "Eu gosto muito de dar vários checks no meu dia, me faz um bem danado", finalizou.

Foto: Reprodução / Instagram

Bianca Andrade faz revelação sobre sua vida amorosa

Em meados de julho, Bianca Andrade foi até suas redes sociais e desabafou sobre a sua vida amorosa, o que impressionou os fãs. Após ser questionada por seus seguidores, a ex-BBB 20 revelou que não gosta de namorar.

“Acabaram de me perguntar uma coisa que eu não gosto e eu respondi bem rapidinho: NAMORAR. Eu acho muito triste, gente”, publicou a influenciadora digital, em seu perfil oficial no Twitter. Porém, alguns internautas foram rápidos e brincaram que da última vez que a empresária falou isso, apareceu grávida pouco tempo depois.

“Ah não, de novo, não, Bianca. Da última vez, você apareceu grávida”, respondeu uma seguidora da empresária. “Não estou sabendo de nada disso, não. HAHAHA”, respondeu Bianca. “'Vocês parem de me engravidar, hein?' Eu lembro, não nasci ontem, viu?”, rebateu a fã da ex-BBB.