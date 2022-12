Bianca Andrade aposta em biquíni do Brasil para elevar temperatura na Farofa da Gkay

Influenciadora Bianca Andrade exibe corpão durante dia de curtição em piscina na Farofa da Gkay

A empresária Bianca Andrade (28) decidiu causar na Farofa da Gkay. Nesta terça-feira, 6, aconteceu a pool party do evento mais esperado pelas subcelebridades de internet, e Boca Rosa marcou presença.

Usando um biquíni inspirado na Copa do Mundo, ela curtiu o seu momento de lazer na piscina com uma peça amarela com calcinha verde, com uma estampa da bandeira do Brasil na parte de cima do conjunto.

Bianca aparece exibindo seu corpaço com curvas esculturais pegando um sol para renovar o bronzeado, sentada à beira da piscina. Em seus stories do Instagram, a morena deu um close no corpo, dando bastante detalhes às suas tatuagens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)



Bianca Andrade nega cirurgias e rebate críticas ao seu corpo

A influencer Bianca Andrade usou as redes sociais no domingo, 04, para desmentir alguns rumores e rebater comentários sobre seu corpo. Após críticas à sua barriga depois de ter postado um vídeo em seu perfil no Instagram, a empresária negou que tenha passado por cirurgia e explicou a mudança em seu abdômen se trata de uma diástase abdominal, uma consequência da gravidez de Cris, de um aninho, fruto do relacionamento com o youtuber Fred (33), do Desimpedidos, que é normal em grande parte das mulheres.

"Sempre que a gente tem a oportunidade de lembrar as pessoas que a gente precisa ter empatia, respeito e tratar os outros como gostaria de ser tratado, é importante lembrar. Principalmente em um caso como o meu, que não acontece só comigo, mas também com outras mães", começou falando.